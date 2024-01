VIDÉO. Épiphanie : une galette des rois géante distribuée à Grenoble en soutien au Secours populaire, victime d'un cambriolage

Pour l'épiphanie, une boulangerie propose une dégustation de galette des rois géante ce samedi à Grenoble en soutien au Secours populaire de l'Isère, victime d'un cambriolage. Sur chaque galette vendue en magasin jusqu'à la fin du mois, un euro sera versé à l'association.

La ronde peut commencer. Les pâtissiers se relaient pour garnir la galette géante de 138 cm de diamètre, clin d'œil volontaire au département de l'Isère. L'équivalent de 40 galettes de quatre à six personnes avec quelque 20 kg de crème d'amandes pour garnir les 15 kg de pâte feuilletée.

"Pour le four, c'est la même température, mais ça va juste être plus compliqué de la rentrer à l'intérieur. On a fait des essais. Normalement, ça devrait rentrer", assure Fabien Panier, responsable pâtisserie de la boulangerie La Talemelerie.

Les fèves sont à l'effigie du Secours populaire. Et la galette géante sera découpée et distribuée gratuitement aux passants dans le centre-ville de Grenoble, place Félix-Poulat, samedi 6 janvier à partir de 14 heures.

"C'est exceptionnel pour nous. C'est la première fois qu'on se lance dans l'exercice avec tout l'enjeu de réussir à la fabriquer, à la cuire et à la transporter pour pouvoir la partager", explique Antoine Crézé, responsable de La Talemelerie.

durée de la vidéo : 00h01mn49s Epiphanie : une galette des rois géante distribuée à Grenoble en soutien au Secours populaire, victime d'un cambriolage • ©France Télévisions

"Un moment important"

Sur chaque galette vendue en magasin jusqu'à la fin du mois de janvier, un euro sera versé au Secours populaire qui en a bien besoin. Un entrepôt de l'association a été cambriolé le 23 décembre à Échirolles, occasionnant un préjudice de plus de 300 000 euros.

"C'est un moment important pour la fédération de l'Isère après les événements qu'on a subis", confirme le secrétaire général du Secours populaire en Isère, Nabil Chetouf. "C'est une initiative pour collecter des fonds qui permettront de continuer à assurer la solidarité. On est en période hivernale et il y a des familles à accompagner. Cela permettra de financer une partie des activités qu'on organise tout au long de l'année."

Un élan de solidarité s'est mis en place depuis le cambriolage des locaux de l'association qui vient en aide à plus de 30 000 personnes en l’Isère. Le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont débloqué des aides exceptionnelles tandis que de nombreux donateurs se sont mobilisés. Quant à La Talemelerie, elle continuera de distribuer les pains invendus du jour de ses six magasins grenoblois aux bénéficiaires du Secours populaire tout au long de l'année.