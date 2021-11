A 24 ans, la chef lyonnaise Naïs Pirollet remporte le Bocuse d’Or

Une victoire très savoureuse pour Naïs Pirollet qui a remporté ce mardi 23 novembre le Bocuse d'Or à Reims. Elle représentera la France en mars prochain au Bocuse Europe. A seulement 24 ans, la chef lyonnaise devient la première femme à représenter l'hexagone dans cette compétition.

Ce mardi à Reims, la jeune chef lyonnaise, cadette de la compétition, a remporté haut la main le Bocuse d’Or France. À 24 ans seulement, elle devient la première femme à représenter l’Hexagone dans l’histoire de la compétition. Un véritable évènement dans l’histoire du concours et un symbole fort pour la cuisine française et sa capitale gastronomique Lyon.

Naïs Pirollet a fait honneur à sa formation et à son parcours. Diplômée de l’Institut Paul Bocuse en 2017 où elle finit major de sa promotion, elle commence à travailler au restaurant d’application Saisons. Elle poursuit son chemin, auprès du chef étoilé David Toutain à Paris pendant deux années. En 2020 qu’elle rejoint la Team France dans la course au Bocuse d’Or 2021, une expérience unique et enrichissante qui l'a aidé à préparer cette journée.

Naïs faisait partie des six candidats qui ont rivalisé de savoir faire et créativité pour sublimer une cuisine inspirée de la gastronomie rémoise. 2 épreuves ont permis au jury de départager les candidats : l’amuse-bouche (nouveauté de cette édition 2021) et le traditionnel plateau autour de ce produit phare et technique qu’est le brochet, accompagnés de 5 types d’oignons et 3 types de cœur de laitue imposés.

Prochain défi : le Bocuse d’Or Europe 2022. La compétition doit se dérouler à Budapest les 23 et 24 mars 2022. Face à elle, 19 autres pays seront en compétition.Il s'agira pour elle de revisiter des produits typiques de la gastronomie hongroise, comme le chevreuil, le foie gras, la crème aigre et le fromage blanc.