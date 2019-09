Rhône : Un 1er cas autochtone de dengue détecté à Caluire et Cuire

La dengue fait de nouveau parler d'elle dans la région...Une personne habitant Caluire-et-Cuire a été infectée, et ce sans avoir fait de voyage récent à l’étranger. À ce jour, elle est guérie. Ce cas de dengue autochtone a été signalé ce lundi 23 septembre par la Préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit du premier cas autochtone connu dans la région.Une enquête épidémiologique sera menée par Santé publique France auprès des habitants les mardi 24 et mercredi 25 septembre pour détecter d’éventuels autres cas. Des documents sont actuellement remis dans les boîtes aux lettres des habitants.Des informations sont disponibles sur le site de l' ARS Rappelons que la dengue ne se transmet pas directement de personne à personne mais par l’intermédiaire d’une piqûre d’un moustique tigre. Aussi les cas autochtone de dengue doivent rapidement être signalés afin de réaliser des campagnes de démoustication, comme recemment à Vileurbanne et Mions (Rhône).