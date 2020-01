Savoie : deux morts et un blessé grave dans une avalanche à la Toussuire

Plus de 30 personnes mobilisées

Deux skieurs ont perdu la vie dans une avalanche survenue près de la station de la Toussuire jeudi 30 janvier, a-t-on appris auprès de la préfecture de la Savoie . Les secouristes sont intervenus vers 17 heures pour cette coulée de neige qui a déferlé dans le vallon de Comborcière, à près de 2 000 mètres d'altitude.Trois skieurs hors piste ont été emportés, deux ont été retrouvés morts et un autre grièvement blessé, indique le service communication de la préfecture. L'une des victimes, découverte en arrêt cardio-respiratoire, se trouve entre la vie et la mort à l'hôpital de Grenoble. Elle a été prise en charge par la CRS Alpes de Modane, en charge de cette enquête.Un autre skieur a été porté disparu quelques heures. Il s'avère finalement qu'il aurait quitté le groupe en milieu d'après-midi. Une trentaine de personnes, dont des pisteurs et des maîtres-chiens, ont été mobilisés jeudi soir pour le rechercher. Le dispositif est en train d'être levé.Le service des pistes de la Toussuire et du Corbier ainsi que l'ESF et le Smur de Saint-Jean-de-Maurienne se trouvaient sur place. Une cellule d'urgence psychologique a été mise en place dans la commune.Le préfet de la Savoie appelle les skieurs à la plus grande prudence alors que les avalanches se multiplient dans le département. On en compte une dizaine depuis deux jours, ayant emporté presque autant de personnes , souligne la CRS Alpes. Le risque avalancheux va de 3 à 4 sur une échelle de 5 en fonction des massifs dans les Alpes du nord. Météo France avait mis en garde les skieurs depuis mardi. "La neige tombée en quantité ces derniers jours a rendu le manteau neigeux très instable. Dans de nombreuses pentes, le passage d’un seul skieur est susceptible de déclencher une avalanche", ajoute la préfecture dans un communiqué. Il est déconseillé de pratiquer le ski hors des pistes ouvertes et balisées dans ces conditions.