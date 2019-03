Affaire Alexia Daval : L'avocat de Jonathann Daval sera jugé en correctionnelle le 25 mars

L'audience en correctionnelle a été dépaysée à la demande du parquet de Besançon. C'est donc au tribunal de Lons-le-Saunier que Me Schwerdorffer se retrouvera pour une fois sur le banc des accusés et non celui de la défense.En janvier 2018, le procureur de Besançon Etienne Manteaux avait diligenté une enquête préliminaire pour violation du secret de l'instruction . Elle a été requalifiée en violation du secret professionnel auquel sont soumis les avocats.Il est reproché au médiatique Me Schwerdorffer d'avoir le 7 décembre dernier communiqué dans la cour du palais de justice de Besançon avec la mère de Jonathann Daval. Alors que la confrontation était en cours entre Jonathann Daval et sa belle-famille , effectivement l'avocat reconnaît avoir adressé la parole à Martine Henry au moment d'une pause cigarette.nous avait-il confié.Ces informations n'ont pas tardé à parvenir aux journalistes présents dans l'enceinte du palais de justice. « Même s’ils ne sont pas capitaux, ce sont des éléments couverts par le secret de l’instruction » expliquait fin janvier Etienne Manteaux à nos confrères de l'Est Républicain.La violation du secret professionnel est un délit. L'avocat de Jonathann Daval est passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende. Il sera défendu par un spécialiste du droit de la communication, Me Antoine Fittante. Me Scwherdorffer revendique plus que jamais le droit à la parole. L'affaire Alexia Daval est toujours à l'instruction. Un nouveau juge a été nommé. Jonathann Daval toujours incarcéré à Dijon a été transporté le 5 mars à son ancien domicile à Gray, cambriolé quelques jours auparavant. La prochaine étape devrait être la reconstitution de la mort d'Alexia Daval et du transport du corps. Le procès du mari de la jeune employée de banque morte fin octobre 2017 ne devrait pas avoir lieu avant 2020.► Lire les derniers articles sur l'affaire Alexia Daval