Brevet des collèges 2019 : découvrez le mode d’emploi !

Comment ça fonctionne le brevet ?

Maîtrise insuffisante : 10 points

Maîtrise fragile : 25 points

Maîtrise satisfaisante : 40 points

Très bonne maîtrise : 50 points

Français (explication d’un extrait de texte littéraire, dictée, grammaire, exercice de rédaction) : 100 points

(explication d’un extrait de texte littéraire, dictée, grammaire, exercice de rédaction) : Mathématiques (exercices) : 100 points

(exercices) : Histoire-géographie, EMC (Enseignement Moral et Civique) : 50 points

Sciences : 50 points

Oral (projet mené en histoire des arts, ou en lien avec un des parcours éducatifs) : 100 points

+ de 480 points : Mension assez bien

+ de 560 points : Mention bien

+ de 640 points : Mention très bien

Les épreuves du brevet des collèges 2019

L’épreuve de français est composée de trois parties :

Français et réécriture :

Dictée :

Travail d’écriture :

L’épreuve de mathématiques :

Les mathématiques au brevet : c'est quoi les probabilités ?

L’épreuve d’histoire-géographie et d’EMC (Enseignement Moral et Civique) :

Les dates du brevet des collèges 2019

Français (grammaire, compétences linguistiques, compréhension, dictée) : Jeudi 27 juin 2019 de 9h à 10h30

Français (rédaction) : Jeudi 27 juin 2019 de 10h45 à 12h15

Mathématiques : Jeudi 27 juin 2019 de 14h30 à 16h30

Histoire-Géographie, EMC : Vendredi 28 juin 2019, de 9h à 11h

Sciences et technologie (SVT, Physique-chimie) : Vendredi 28 juin 2019 de 13h30 à 14h30

Mathématiques : Jeudi 27 juin 2019 de 8h30 à 10h30

Français (grammaire, compétences linguistiques, compréhension, dictée) : Jeudi 27 juin 2019 de 13h à 14h30

Français (rédaction) : Jeudi 27 juin 2019 de 14h45 à 16h15

Histoire-Géographie, EMC : Vendredi 28 juin 2019, de 9h15 à 11h15

Sciences et technologie (SVT, Physique-chimie) : Vendredi 28 juin 2019 de 8h à 9h

Mathématiques : Jeudi 27 juin 2019 de 9h30 à 11h30

Français (grammaire, compétences linguistiques, compréhension, dictée) : Jeudi 27 juin 2019 de 14h30 à 15h30

Français (rédaction) : Jeudi 27 juin 2019 de 15h45 à 17h15

Sciences et Technologie (SVT + Physique-chimie) : Vendredi 28 juin 2019 de 9h à 10h

Histoire, Géographie, EMC : Vendredi 28 juin 2019 de 10h15 à 12h15

Comment se préparer au brevet ?

Ne pas passer la veille de l'examen le nez dans les bouquins . Faites en sorte d'être au point et profitez de cette dernière journée avant l'examen pour vous détendre : sortir, faire du sport, prendre du temps pour soi. Passer sa journée à réviser ne fera qu'accentuer votre stress et renforcera cette impression de ne pas être prêt et d'avoir tout oublié...



. Faites en sorte d'être au point et profitez de cette dernière journée avant l'examen pour : sortir, faire du sport, prendre du temps pour soi. Passer sa journée à réviser ne fera qu'accentuer votre stress et renforcera cette impression de ne pas être prêt et d'avoir tout oublié... La veille de l'examen, couchez vous tôt . Il vous faudra vous lever tôt le jour J, alors mieux vaut être reposé.



. Il vous faudra vous lever tôt le jour J, alors mieux vaut être reposé. Prenez avec vous votre objet porte-bonheur ! Tout le monde en possède un. Si ça peut vous rassurer, alors emmenez-le.

Préparez soigneusement votre matériel . Vérifiez que tout vos stylos ont de l'encre, que votre crayon de papier est bien taillé, que vous avez une gomme et une règle.



. Vérifiez que tout vos stylos ont de l'encre, que votre crayon de papier est bien taillé, que vous avez une gomme et une règle. Pensez à emmener un encas (une barre de cérales ou un fruit par exemple, on évite les paquets de chips) ainsi qu'une bouteille d'eau le jour de l'examen. La simple idée que les autres candidats entendent votre ventre qui gargouille est une source de stress... Il est tout aussi important de s'hydrater . Votre cerveau et votre corps en auront besoin, surtout pendant ce temps de forte stimulation.



(une barre de cérales ou un fruit par exemple, on évite les paquets de chips) ainsi qu'une bouteille d'eau le jour de l'examen. La simple idée que les autres candidats entendent votre ventre qui gargouille est une source de stress... . Votre cerveau et votre corps en auront besoin, surtout pendant ce temps de forte stimulation. Ne pas paniquer à la vue des questions . Il faut le temps à votre cerveau de réfléchir et de trouver les réponses. Si vous butez sur une question, passez à la suivante. Vous y reviendrez ensuite. Ne répondez pas aux questions d'une traite. Il est conseillé de lire votre sujet rigoureusement et de prendre connaissance de toutes les questions. Relisez ensuite le sujet. Votre pensée s'éclaircira une fois que vous aurez les questions en tête. Vous pouvez noter sur un brouillon les premières réponses qui vous viennent.



. Il faut le temps à votre cerveau de réfléchir et de trouver les réponses. Si vous butez sur une question, passez à la suivante. Vous y reviendrez ensuite. Ne répondez pas aux questions d'une traite. Il est conseillé de lire votre sujet rigoureusement et de prendre connaissance de toutes les questions. Relisez ensuite le sujet. Votre pensée s'éclaircira une fois que vous aurez les questions en tête. Vous pouvez noter sur un brouillon les premières réponses qui vous viennent. Ayez confiance en vous. Tout le monde est sujet au stress et beaucoup d'anciens candidats aux examens vous diront qu'ils ne se sentaient pas prêt le jour des épreuves. L'examen n'est pas insurmontable, et si vous en êtes là, c'est que vous êtes capable ! Alors faites-vous confiance et prenez le temps.

Le brevet... et après ?

A quoi ça sert le brevet ?

"Tous prêts pour la dictée !", une émission en direct de Tonnerre le vendredi 7 juin 2019 En partenariat avec le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse et du ministère de la Culture, France 3 et France TV éducation proposent une grande dictée filmée en direct depuis le collège Abel Minard de Tonnere, dans l'Yonne, le vendredi 7 juin 2019. Rendez-vous dès 10h15 pour cet événement !

La journaliste Leïla Kaddour et le rappeur Abd Al Malik mèneront cette dictée. Tous les collèges de France sont invités à participer à la grande dictée ! Rien de mieux pour réviser les classiques de l'orthographe et de la grammaire... à quelques jours du brevet des collèges.

est. Pour l’obtenir, l’élève doit, qui se déroulent fin juin.Le, estdude la classe de 3ème. Ce socle commun correspond aux compétences et à la culture que l’élève doit avoir à la fin de sa scolarité obligatoire (à l’âge de 16 ans).selonDescomme le latin, le grec ou les langues régionalesIl est possible pour les élèves de 3ème d’, les mentions « bien » et « très bien » permettent aux jeunes diplômés dePour les élèves de 3ème, il est possible deau brevet. Avec ce simulateur , les collégiens peuvent rentrer leur niveau de maîtrise dans chaque parcours.Les collégiens ontpourqui se compose deainsi que d’uneL’épreuve de la dictée dure. Le texte est le même pour tous les collèges.s’offrent aux candidats :, totalement libre, oude la première partie de l’épreuve.Elle est. Auparavant, les candidats planchaient sur, les(entre 6 et 10) quide troisième.C’est, l’épreuve se composait de. Les candidats pouvaient choisir entre l’histoire et la géographie., indépendantes les unes des autres,. Elles fontLes candidats devront aussiqui attendent des réponses en s’appuyant sur le document ainsi que surLes candidatspour répondre aux questions de l’épreuve. Les candidats, accompagnés. Unepermettra aux élèves de développer unesont évaluées, ce sont les(Sciences de la Vie et de la Terre) et laqui ont été retenues. L’épreuve comprend, ce qui correspond à environ. C’estqui attend les candidats, avecmais aussi unLe brevet des collèges se compose également d’etest évidemment indispensable. Lesdes collèges ne doivent pas se faire quelques jours avant l'examen...L'idéal est deselon les différentes matières.... à chacun sa méthode !proposent aux candidats degrâce à plusieurs outils :... Le tout guidé par des intervenants. Sur le site internet de France TV éducation , les collégiens peuvent trouver de nombreusses ressources, classées selon les matières.est aussi une mine de ressources. Les candidats à l'examen peuvent s'entraîner grâce à de nombreuses annales et grâce aux sujets déjà tombés dans les collèges français à l'étranger.Préparer le brevet des collèges passe aussi par une gestion du stress. Que les candidats se rassurent, le stress n'est pasnégatif. Il peut être une source de motivation. Il faut apprendre à le gérer pour ne pas avoir l'impression de tout oublier, ou se retrouver paralysé face à la feuille d'examen le jour J... Il n'existe pas de méthode type pour appréhender son stress. Certaines pratiques courantes permettent de le diminuer. En voici quelques unes :La, c'estont décroché une mention. Ils sontPour beaucoup de collégiens, "le brevet, c'est facile !".... Mais ça restepermet de. Ellesi l'élève candidate dans un lycée bien coté ou sélectif. Si le contrôle continu n'est pas satisfaisant, lMalgré cela, les candidats au brevet des collèges. Bien souvent,et n'est. Ce qui compte, c'est ce que les candidats feront après le collège, toutes voies confondues. Et les motivations, bien évidemment.