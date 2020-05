Coronavirus Covid-19 : Etudiants, jeunes précaires, comment obtenir l'aide de 200 euros ?

Vous êtes étudiant ?

Sont concernés les étudiants en formation initiale inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi qu’en BTS (hors apprentis) boursiers et non boursiers, subissant une baisse de leurs ressources à la suite de la perte de leur emploi (à partir de 32h par mois, soit 8h par semaine), ou de leur stage rémunéré qui a été annulé en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Les étudiants ultramarins en formations initiale, boursiers et non boursiers, qui sont restés en métropole et qui subissent de plein fouet les conséquences de l’hyper éloignement.

400.000 étudiants devraient être concernés

Vous avez moins de 25 ans mais vous n'êtes pas étudiant, mais êtes bénéficiare d'aide au logement ?

Une aide exceptionnelle de 200 euros sera versée en juin à quelque. Ces jeunes n'étaient pas éligibles aux autres aides octroyées depuis le début de la crise épidémique. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a précisé les modalités d'obtention de cette aide.Les étudiants devront remplir un formulaire disponible dès mardi 12 mai sur le site etudiant.gouv.fr. Les instructions pour remplir les dossiers seront simplifiées et le versement de l’aide exceptionnelle interviendra dans les semaines qui suivront afin que les étudiants puissent en bénéficier le plus rapidement possible.L’aide sera d’un montant fixe de 200€, versés en une fois.Gabriel Attal, le secrétaire d'Etat chargé de la Jeunesse a précisé que cette aide de 200 euros sera versée mi-juin à quelque 415.000 "jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent les aides pour les logements".. Les non étudiants, bénéficiaires d'aides au logement, percevront automatiquement l'aide exceptionnelle du gouvernement, via les caisses d'allocation familiales.Ces deux mesures qui vont concerner plus de 800.000 jeunes auront un coût de 150 millions d'euros.