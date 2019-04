VIDÉO. Côte-d’Or : le chien Billy, coincé dans un tunnel sous le canal de Bourgogne, a été sauvé

Billy, un fox-terrier de 13 ans, était coincé depuis près d’une semaine dans un tunnel sous le canal de Bourgogne. / © Sylvain Bouillot

Le chien Billy, coincé plusieurs jours dans un tunnel sous le niveau du canal de Bourgogne, a été sauvé et amené chez le vétérinaire / © Damien Rabeisen

La préfecture, mise en acccusation, a dû faire deux communiqués pour expliquer que le SDIS et ses unités spécialisées GRIMP, plongeurs et cellule d'appui sauvetage-déblaiement, s’étaient déplacés à plusieurs reprises et étaient intervenus, sans succès compte tenu de la configuration des lieux et de sa dangerosité.Hier des spéléologues avaient tenté en vain de localiser l'animal.Ce matin, VNF a décidé de baisser de 20 cm le niveau d'eau du canal. C'est cela qui a permis de sauver le chien.C’est en début d’après-midi queImages de Damien RabeisenLe chien, qui est en vie, a aussitôt été récupéré par son maître qui pleurait de joie.

Les associations de défense des animaux qui étaient présentes sur place indiquent qu'elles remercient tous les bénévoles pour leur aide et leur soutien.





Plus d’info à venir.