Saint-Usage : comment est née la polémique du chien coincé sous le canal de Bourgogne ?

Comment le chien Billy s'est-il retrouvé coincé sous le canal de Bourgogne ?

En conséquence, au regard de ces éléments, il n'est pas possible d'intervenir sans mettre en danger la vie des sauveteurs. C'est pourquoi il a été décidé de ne pas poursuivre les interventions. https://t.co/tWKGrLvv5y — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) 7 avril 2019

Que répond la préfecture de Côte-d'Or ?

L'eau qui monte dans le tunnel va-t-elle être pompée ?

Un chien est coincé depuis plusieurs jours dans un tunnel qui passe sous le canal de Bourgogne / © François Latour

Non, la préfecture n'interdit pas aux spéléologues d'intervenir

Un fox-terrier est coincé depuis mercredi 3 avril 2019 dans un tunnel qui passe sous le canal de Bourgogne, à hauteur de la commune de Saint-Usage , en Côte-d'Or.On l'entend aboyer, mais on ne le voit pas."De toute urgence autorisez les spéléologues à sortir ce chien coincé depuis plusieurs jours sous le canal de Bourgogne. Il va mourir dans d’atroces souffrances."C’est le message envoyé sur Twitter dimanche 7 avril 2019 par une internaute."Les spéléologues sont prêts à intervenir. Pourquoi leur interdire l'intervention ? Sauvez Billy !!!!", dit un autre message.Face à une avalanche de messages semblables, la préfecture de Bourgogne a répondu en indiquant que :sans succès compte tenu de la configuration des lieux et de sa dangerosité.Un pompier qui avait tenté une incursion dans l'ouvrage a même dû être extrait par ses collègues. De même une caméra est restée coincée.2-le gestionnaire de l'ouvrage, VNF, indique queet que son état structurel ne permet pas d'intervenir dans des conditions de sécurité satisfaisantes, constat partagé par le SDIS.En conséquence, au regard de ces éléments,C'est pourquoi il a été décidé de ne pas poursuivre les interventions", conclut la préfecture.Reportage de François Latour, Tiphaine Pfeiffer et Rachel Nectoux avec :-Mike, propriétaire du chien Billy-Laure Bodoignet, bénévole de l’association Arche d'Emy - AisereySon maître, Mike, est submergé par le chagrin et ne dort plus depuis que Billy est coincé sous terre. Mais,", a-t-il dit à France 3 Bourgogne.Des bénévoles sont sur place."L'Etat tient à disposition des pompes" pour évacuer l'eau du boyau, indique le préfet de Côte-d'Or ce lundi 8 avril 2019.Une opération de pompage va donc être menée dans les heures qui viennent. Objectif : dégager un passage, pour une intervention des spéléologues.qui seraient prêts à encourir le risque de s'aventurer dans un tunnel instable situé sous une importante voie d'eau, mais déconseille fortement une telle opération1-en effet, au regard de l'avis technique de l'ensemble des experts sollicités (voies navigables de France, SDIS21), qui insistent surcompte tenu de l'état structurel de l'ouvrage et de son instabilité, le préfet a décidé de ne pas procéder à la réquisition des spéléologues, ce qui aurait conduit à engager la responsabilité de l'Etat en cas de sur-accident.2-pour rappel, dès connaissance de la situation dramatique du chien Billy, la situation a été expertisée etL'un d'entre eux s'est retrouvé bloqué et a dû recourir à l'aide de ses collègues pour s'en extraire. Aussi, c'est en responsabilité, et après avis de la cellule sauvetage-déblaiement et du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) que le préfet a fait le choix de ne pas continuer à risquer la vie des sauveteurs en poursuivant cette opération.3-si nécessaire,précise le préfet de Côte-d'Or à la mi-journée lundi 8 avril 2019.Malgré toutes ces précisions,: les commentaires se multiplient sur la démarche à suivre.