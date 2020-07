Agression du maire de Tréclun : « En 14 ans de mandat, je n’ai jamais vécu cela ! »

Une vidéo qui témoigne de la violence de la scène

Je veux dire ma solidarité envers Sébastien Sordel, maire de Tréclun, violemment agressé dans l’exercice de son mandat. Les maires, garants du lien social dans nos communes, doivent être respectés — François SAUVADET (@sauvadet) July 18, 2020

Le maire de Tréclun a porté plainte à la gendarmerie d'Auxonne cet après-midi pour les coups et les insultes dont il a été la victime dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'est également rendu à l'institut médico-légal pour faire constater les contusions et les hématomes dont il souffre.C'est un habitant, bien connu dans le village, qui s'en est pris à lui. Sébastien Sordel était sorti patrouiller aux alentours de minuit car des riverains lui avaient signalé des jeunes qui rôdaient.« Je n'ai pas trouvé ces jeunes. Je me suis garé au bout du village. C’est là qu’un des habitants est arrivé et m’a violemment pris à partie. Je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ça fait quatorze ans que je suis maire et je n’ai jamais vécu cela. C’est le reflet d’un irrespect qui monte vis-à-vis des élus », témoigne ce maire, qui a filmé toute la scène avec son téléphone portable.Dans cette vidéo, on entend les insultes et les coups pleuvoir sur Sébastien Sordel alors qu'il explique qu'il est maire. Ce dernier garde son calme alors qu'à l'inverse l'agresseur s'énerve de plus en plus. Il reproche à l'édile d'avoir jeté des cailloux sur son véhicule. Ce que dément formellement Sébastien Sordel, apparemment abasourdi par de telles accusations.Complètement surpris par la tournure des événements, le maire nous a dit qu'il n'a pas voulu riposter, ce qui explique ses nombreuses contusions. Il a reçu le soutien de François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-d'Or, et de nombreux autres élus.« Je souhaite que ma situation actuelle permette une prise de conscience profonde et sincère et qu'elle permette enfin de protéger les élus locaux dans des missions de plus en plus difficiles à mener », conclut Sébastien Sordel.