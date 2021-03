Côte d'Or : les moines de Cîteaux ont une tonne de fromage à vendre avant lundi soir

Un peu plus d’un millier de fromages à vendre en quelques jours ! Alors que la production augmente, en Côte d’Or, les moines de l’Abbaye de Cîteaux espèrent trouver un nouveau débouché pour vendre leurs fromages… sur internet. Entre vendredi 26 mars et lundi 29 mars, une tonne de fromages doit être vendue par le biais d’un site de e-commerce.

C’est la start-up DivineBox qui s’en charge. Fondée il y a 4 ans, l’entreprise parisienne est spécialisée dans la vente en ligne de produits monastiques. Depuis le début de la pandémie, elle lance des opérations ponctuelles pour aider différents monastères à écouler leurs productions de fromages, de biscuits ou de liqueurs.

« On a d’abord été surpris. Et on s’est souvenus que d’autres abbayes le faisaient », raconte frère Raphaël, le secrétaire du père Abbé. « On est toujours contents de vendre du fromage à cette saison, avant Pâques, ou les caves sont pleines. » Depuis quelques semaines, les vaches sont retournées au pré. La production de lait et de fromage augmente. Mais faute de visites à l’abbaye, les ventes de fromage au public restent faibles.

« On avait déjà proposé plusieurs fois notre aide au monastère de Cîteaux depuis un an, mais ils n’en avaient pas besoin » explique Côme Besse, l’un des cofondateurs. « Et finalement, ils sont revenus vers nous il y a quelques semaines. » « La sagesse monastique fait que l’on ne s’emballe jamais sur une proposition de ce genre » sourit-on du côté de l’abbaye.

Pour les moines de l’Abbaye de Cîteaux, depuis le début du confinement, il a fallu se réinventer. Habituellement, c’est auprès des restaurateurs et de leurs visiteurs qu’ils écoulaient une grande partie de leur production de fromage de vache. Depuis un an, tout cela s'est arrêté ou presque. Des ventes en circuits-courts ont été développées. Mais jusqu’ici, les moines ne s’étaient pas lancés dans l'univers de la vente en ligne. "Cela représente de gros problèmes logistiques. Ce n'est pas si facile d’avoir un circuit qui respecte la chaine du froid. C’est un travail de professionnel." Cette fois, ce sera le cas. Ce sont spécialistes de la logistique qui viendront chercher la tonne de fromage à l'abbaye.

Ce sont donc plus d’un millier de fromages, l’équivalent de deux semaines de production qui pourraient être vendus d'ici à lundi. « Une tonne, c’est assez ambitieux, reconnait Côme Besse. En général, les ventes de fromage marchent plutôt bien. On ne sait pas si on va y arriver mais c’est un pari. » Le site revendique 20000 acheteurs habituels dont 40 % en région parisienne. Quel que soit le résultat des ventes, c'est un bon moyen de faire connaitre nos fromages se réjouissent les frères.