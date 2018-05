Affaire Grégory : le procureur de Dijon va demander de nouvelles mises en examen

le petit garçon retrouvé pieds et poings liés dans une rivière des Vosges il y a 33 ans. Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, ainsi que Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire, ont vu leurs mises en examen annulées. Tous trois sont suspectés d'être impliqués dans le rapt et la mort du garçonnet dans le cadre d'un "acte collectif".explique le procureur général de Dijon. La Cour a relevé que la présidente de la chambre de l'instruction Claire Barbier, qui avait prononcé seule ces mises en examen, n'en avait pas le pouvoir juridique et que c'est à la chambre de l'instruction collégialement d'en décider."Il existe des éléments sérieux et graves qui mettent en cause les trois protagonistes", précise-t-il. Jean-Jacques Bosc se dit contrarié par ces annulations, mais déterminé à donner suite au dossier.Dès la semaine prochaine, il va demander de nouvelles mises en examen. C'est la chambre d'accusation qui prendra la décision. "Cela pourrait aller très vite", ajoute-t-il.