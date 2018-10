Le champion paralympique dijonnais Charles Rozoy intègre le ministère des Sports

J’ai eu l’occasion de participer ce matin au #CIH pour présenter les avancées en matière de sport inclusif et le développement de la pratique sportive des personnes en situation de #handicap. Et bienvenue au Champion #paralympique @rozoycharles qui rejoint mon équipe. pic.twitter.com/irX25POiKn — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 25 octobre 2018

Champion paralympique en 2012

C’est officiel : Charles Rozoy travaille maintenant pour le ministère des Sports.. Charles Rozoy s’occupe de la politique sur le handicap.Jeudi 25 octobre, le Dijonnais s’est rendu au Comité interministériel du handicap à Matignon. La ministre des Sports y a présenté "les avancées en matière de sport inclusif et le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap".Charles Rozoy est né en Bourgogne. Il a intégré le club de natation de Dijon dès son plus jeune âge. Mais en 2008, un accident de moto lui paralyse le bras gauche et arrête sa carrière sportive de valide.Lors de la campagne présidentielle de 2017, il était apparu dans un clip de campagne du candidat Emmanuel Macron , depuis devenu président de la République.