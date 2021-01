Covid-19 en Suisse : 5 cas du variant anglais détectés dans le canton frontalier du Jura

Un communiqué publié ce mercredi 20 janvier sur le compte Twitter et le site du canton suisse du Jura annonce ces nouveaux cas.

Des contaminations qui pourraient provenir de personnes ayant fréquenté des stations de ski

Cinq cas de la souche britannique de coronavirus Covid-19 touchent des habitants du canton du Jura. 5 cas ont été identifiés et sont confirmés comme étant des cas du variant britannique. Les cinq personnes infectées proviennent de trois foyers différents. Trois d’entre elles ont très probablement été contaminées en station de ski, indique l'autorité cantonale.

Le Gouvernement cantonal inquiet de ce variant plus contagieux demande aux Jurassiens suisses de redoubler de vigilance et d'appliquer strictement les gestes barrières. Le variant britannique serait 50 à 70% plus contagieux selon des études, mais il ne donne pas de formes plus graves de la maladie avait expliqué Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Le canton du Jura est frontalier avec une partie de la Franche-Comté dans les secteurs du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort, à deux pas du secteur de Mulhouse en Alsace. C'est un canton où travaillent des frontaliers français.

Le pays a enclenché lundi 18 janvier de nouvelles restrictions en fermant les commerces non essentiels et les restaurants. Les stations de ski en revanche restent ouvertes. On comptabilisait le 19 janvier, près de 2700 nouveaux cas en Suisse, 70 décès en 24 heures dans ce pays de 8,6 millions d'habitants.

Le variant britannique et sud-africain est présent en Suisse

Mardi 13 janvier, Patrick Mathys, responsable de la gestion de crise du ministère de la Santé avait indiqué que la Suisse a développé ses capacités de séquençage pour détecter plus rapidement le variant et avait, pour l'heure, trouvé 127 cas d'infection liée à un variant du coronavirus, 86 des cas au variant britannique et 5 au variant sud-africain.

La Suisse a lancé sa campagne de vaccinations avec deux vaccins, Pfizer-BioNtech depuis la fin décembre et Moderna depuis peu. Peu touchée lors de la première vague, la Suisse enregistre depuis le début de l'épidémie plus de 8000 morts. L'épidémie y semble en phase descendante depuis plusieurs jours.