Doubs : 12 ans après sa fuite en Suisse, un père de famille condamné pour violences familiales est arrêté en France

La justice a la mémoire longue. Une phrase du Procureur de la République du Doubs Etienne Manteaux, qui résume toute l’affaire.L’homme interpellé cette semaine, avait été condamné en 2008 à cinq ans de prison pour des faits de violences sur sa femme, violences physiques, psychiques et sexuelles sur ses trois enfants alors mineurs. Les faits se sont déroulés entre 2000 et 2002 dans le Doubs et l’Hérault.L’homme avait rapidement pris la fuite vers la Suisse où il s’était refait une vie, et tenait une entreprise. Il avait été condamné en France en son absence.La justice française avait délivré à son encontre un mandat d’arrêt européen. Arrêté en Suisse, l’homme n’avait pas été remis à la France pour y purger sa condamnation.Ce sera chose faite prochainement sans doute. L’homme est actuellement en détention provisoire. Il a 10 jours pour faire appel de la condamnation prononcée en 2008 à son encontre. Dans ce cas, il pourrait être jugé à nouveau. La presse locale, l’avait surnommé alors le tortionnaire domestique. L'homme était inscrit au fichier des personnes recherchées.