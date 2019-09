330 km, 5 jours à courir, à peu dormir, le Bisontin Arnaud Simard s'apprête à défier pour la 10e fois le Tor des Géants

Tous les participants veulent y retourner. Cela porte un nom. Le mal du Tor !

Arnaud Simard / © Arnaud Simard

© Tor des Géants



Ravito, dodo, tempo : les trois clés de la course

© Arnaud Simard





Courir seul la nuit sous la pleine lune

tor des géants





Dormir deux heures par nuit

La compagne d'Arnaud Simard sera présente pour le suivre quelques jours sur cette longue course de 330 km / © Arnaud Simard





La playlist musicale préparée par les copains

10 ans que le Tor des Géants cette course longue distance en autonomie existe. 10 ans que le Bisontin Arnaud Simard n'a raté aucun départ. Encore mieux, 10 ans qu'il est arrivé au bout de cette course ultra longue distance.Sur 330 km autour de Courmayeur dans le décor de la magnifique vallée d'Aoste, le vainqueur est celui qui gérera au mieux sa course, ses ravitaillements, son micro temps de sommeil. Les meilleurs vont mettre trois jours, 75 heures environ pour boucler le parcours. Les coureurs moins chevronnés ont 150 heures pour en finir avec ce long ruban de montagne, de plaisir parfois, de souffrance du corps par moments.A Besançon, Arnaud Simard se prépare sereinement à endosser un nouveau dossard sur le Tor des Géants. Ce chercheur en mathématiques de 46 ans a bouclé toutes les éditions. On l'appelle monsieur le sénateur. Ils sont huit dont quatre Français à bénéficier du prestigieux titre.nous explique Arnaud Simard. La préparation physique pour la préparation physique, cela ne semble pas être son credo." lance le Bisontin.explique celui qui connaît la course par cœur et l'apprécie chaque année. Le Tor va emmener les coureurs sur 25 cols à plus de 2000 mètres d'altitude.Arnaud Simard revient tous les ans dans le décor de Courmayeur. Il sait ce qui l'attend. Une organisation à l'italienne. Chaque concurrent peut préparer un sac de 60 litres qui va le suivre tout au long des points de ravitaillement.explique le traileur. Garder le bon tempo, pour ne pas se mettre dans le rouge, Arnaud Simard sait le faire. Il pense boucler la course de 330 km en 120 heures environ soit cinq jours ! Plus de 60 kilomètres par jour, et un dénivelé à faire pâlir tout randonneur amateur attendent le Franc-Comtois.Arnaud Simard attend le dernier moment pour scruter la météo.explique le coureur du Doubs.A entendre Arnaud Simard au bout du fil, on sait qu'il va avaler des kilomètres avec ses jambes. Qu'il va aussi dévorer de ses yeux cette montagne qui l'entoure.confie-t-il. À l'écouter on penserait presque que le Tor est à portée de toutes les paires de baskets.Courir, avancer. Mais comment font-ils pour tenir si longtemps ? Arnaud Simard dormira sur le Tor des Géants mais sa nuit n'en porte que le nom.nous dit-il.Aude la compagne d'Arnaud Simard viendra le voir sur trois des cinq jours de course. Elle est médecin et va le suivre en voiture sur plusieurs points de passage.rétorque avec humour le Franc-Comtois.lance Arnaud déjà lucide sur ces moments de course qui se dessinent.

Arnaud Simard se délecte à l'avance du moment où il enfilera les oreillettes pour écouter de la musique tout en courant. Ses copains lui préparent chaque année des playlists surprises. Classique, folk, pop, ou chanson française ? "Je vais découvrir tout cela au dernier moment, et écouter de la musique en pleine nuit dans ce décor de montagnes, cela va être génial" lance Arnaud Simard.



Arnaud Simard sur l'arrivée du Tor des géants avec son fils / © Arnaud Simard





La grande famille du Tor des Géants

Des bons moments sur la ravitaillement du Tor des Géants / © Arnaud Simard

S'il revient chaque année au départ, c'est aussi pour l'ambiance de ce Tor des Géants . Imaginez : les bénévoles prennent une semaine de vacances pour nous accompagner, nous épauler, nous réconforter sur cette course. Arnaud Simard se souvient des rencontres improbables, une visite de caves à fromage en pleine nuit ou boire un café sur le bord de la route en pleine nuit avec les gens du coin !Une course plus intimiste que l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. 750 concurrents maximum. Les arrivées vont s'étaler sur trois jours. Chaque arrivée est un évènement. Les vainqueurs viennent accompagner les mètres de celui qui terminera la course en dernier, il en faut bien un." lance dans un éclat de rire Arnaud Simard.Le Bisontin prendra samedi la route vers Courmayeur. Pour dormir dans sa voiture aménagée avant de prendre le départ des 330 km du Tor des Géants le lendemain midi.dit-il. A ce jour, un seul Français a remporté le mythique Tor des Géants, c'était un autre fondu de course à pied comtois, Patrick Bohard. Il avait couru 80 heures et 20 minutes pour s'offrir la victoire à Courmayeur.