Adolescente tondue à Besançon : la jeune femme et son petit-ami s'expriment pour la première fois à la veille du procès

Le couple, ensemble depuis 4 ans, voulait simplement se marier.

Le petit-ami de la jeune adolescente a directement donné l'alerte.

C’est la voix tremblotante qu’elle donne de ses nouvelles. Sous la protection du service de l’aide sociale (ASE) à l’enfance, la jeune femme de 17 ans, se remet progressivement de son agression survenue le lundi 17 août. La jeune adolescente musulmane originaire de Bosnie-Herzégovine avait été violemment battue et tondue par ses parents à Besançon. Ils lui reprochaient une liaison avec un jeune Serbe chrétien.Ses parents, son oncle et sa tante comparaissent ce vendredi 23 octobre devant le tribunal pour "violences sur mineur en présence de mineurs et en réunion". À la veille du procès, elle et son petit-ami, ont accepté de s’exprimer pour la première fois, auprès de France 3 Franche-Comté., confie l’adolescente,. La jeune femme sera présente en tant que victime lors du procès, mais ne s’exprimera pas :Le couple revient sur les faits de l’été dernier :, raconte l’adolescente.La jeune fille, arrivée de Bosnie-Herzégovine il y a plus de 2 ans avec sa famille, entretenait depuis plusieurs mois une relation avec un garçon d'origine serbe qui vivait dans le même immeuble, dans le quartier des Clairs-Soleil à Besançon. Les deux familles se connaissaient et leur relation ne semblait pas poser de problème, jusqu’à ce que les jeunes commencent à parler de mariage.Son petit-ami de 20 ans, continue :, livre le jeune homme.Les parents que nous avons aussi rencontrés ont exprimé des regrets. Ils sont sous le coup d'une procédure d'expulsion., conclut l’adolescente. Les deux amoureux espèrent continuer leur vie en France.Un reportage de : RIVALLAIN Emmanuel et PETIT Florence