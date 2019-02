Besançon : une chorégraphe prépare un spectacle de danse avec des adultes handicapés

Libération du corps

Etre handicapé mental et danser au conservatoire

Le projet existe, porté par une chorégraphe qui avait envie de partager avec eux un langage du corps. Venus de Novillars, Etalans et Levier, une quinzaine d'adultes répètent deux à trois fois par mois. Nous avons assisté à un de moments d'intenses émotions. Geneviève Pernin Danseuse et chorégraphe Nordine Danièle Maman de Patrick Christiane Anaïs José Un reportage de C.Schulbaum et P.Arbez, R.Bolard, M.Bensmail







Projet de spectacle

Ils viennent de trois foyers de vie, à Novillars, Etalans et Levier et sont handicapés.Depuis un peu plus d'un an, ils ont rendez-vous plusieurs fois par mois au conservatoire de Besançon avec la chorégraphe Geneviève Pernin qui les fait danser.Ancienne danseuse dans la troupe d'Odile Duboc, elle avait déjà travaillé avec les handicapés à la préparation d'une pièce de théâtre et l'idée de leur proposer de danser avec elle avait alors germée.Pour la chorégraphe Geneviève Pernin , le travail avec la quinzaine de handicapés est empirique. Il faut trouver les mots pour expliquer les gestes, répéter, accompagner mais en retour, on sent le bonheur que procure l'exercice. Pour Christiane, José ou Noredine, ces répétitions sont des moments de libération et tous louent la douceur de la danseuse qui les accompagne . Nous avons assisté à une séance dans la belle salle de danse du conservatoire.Cette année, des enfants musiciens du conservatoire se joindront au groupe et la rencontre avec eux devrait aussi donner de beaux moments d'émotion.Un spectacle présentera ce travail hors du commun avec sans doute des représentations dans les structures qui accueillent les handicapés ainsi qu'au conservatoire.De notre côté, nous suivrons le projet jusqu'à son terme et vous le présenterons sous forme de feuilleton.