Besançon : coups de feu et incendie à la fourrière auto de Planoise

Ce matin, des individus ont déclenché un incendie dans la fourrière de Planoise. Les pompiers interviennent dans des conditions très dangereuses. Reportage : E. Rivallain, F. Petit et M. Blanc Avec en interview : Général Beaudoux, Commandant des sapeurs-pompiers du Doubs et Jean-Louis Fousseret, Marie (LREM) de Besançon

Ce matin, des individus cagoulés et masqués se sont présentés devant la fourrière située à Planoise, 1, rue Jules Gauthier. Ils ont tiré des coups de feu à l'extérieur de l'établissement, peut-être trois, selon la police municipale. Puis, ils sont entrés dans la fourrière et ont mis le feu à un véhicule.Selon Michel Klein, Directeur Départemental de la Police qui s'est rendu sur les lieux, il s'agit sans aucun doute d'un geste criminel, un bidon d'essence enflammé aurait été jeté dans le parking souterrain où se trouve la fourrière. La police recherche encore des témoignages pour comprendre comment se sont déroulés les faits. Les bandes vidéo des caméras de surveillance sont analysées.A priori, au moins 4 voitures ont été brulées, d'autres pourraient être également détruites. Les pompiers interviennent dans des conditions extrêment difficiles et dangeureuses : ils avancent dans le noir à cause des fumées très épaisses avec un appareil respiratoire autonome.Les fumées sont très toxiques et ont envahi le secteur de la Place Cassin à Planoise.Il n'y a pas de victime.De plus, les pompiers craignent que les réservoirs de carburant des voitures explosent.Cet événement survient quelques jours après une fusillade qui a eu lieu dans ce même quartier difficile. Trois personnes avaient été blessées, dont un adolescent, et avaient été hospitalisées. Des balles tirées, a priori d'une kalachnikov, avaient traversé un appartement. (Voir plus bas)