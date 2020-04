Cela ne me pose pas de souci, être suivie à domicile par une sage-femme chez moi, ça me va .

On nous a informés que lorsque nous nous présenterons à la maternité, je serai prise en charge, mais mon conjoint devra attendre dans la voiture. Il ne pourra me joindre en salle de naissance que lorsque le travail sera sur le point de commencer,

On n’a pas même pas pu finir la chambre du bébé, c’est secondaire, mais bon quand on attend avec impatience, c’est décevant,

Laure* attend sagement le terme de sa grossesse prévue le 21 avril. Cette maman doit accoucher au CHU de Besançon. Au bout du téléphone, elle garde le moral.explique Laure.Ces derniers jours, la future maman a eu des infos contradictoires. Pendant 48 heures, elle a bien cru que le papa ne pourrait pas être présent en salle de naissance.lance-t-elle. Le papa sera bien là, le CHU a confirmé l'information.Laure sait déjà qu’elle ne restera pas bien longtemps à la maternité. 48 heures si l’accouchement se déroule comme prévuCette naissance est attendue dans la sérénité, même si elle sera sans doute moins festive qu’en temps normal.philosophe Laure. Pour ces futurs parents, qui ont la chance de vivre en maison à la campagne, le confinement n’est pas une difficulté.conclut la future maman.Adèle et Thomas* attendent leur premier enfant. « Ce sera un bébé confiné », disent-ils avec le sourire. Avec un terme de grossesse prévu fin avril, ils deviendront parents dans des circonstances un peu particulières. Adèle a déjà esquissé dans sa tête le jour J.explique la jeune femme. Déjà, lors des derniers rendez-vous médicaux, Adèle s’est rendue seule à la maternité. Echographie, rendez-vous avec l'anesthésiste, derniers contrôles gynécologiques, au CHU de Besançon, seules les futures mamans sont autorisées à rentrer dans le service.détaille Adèle.lance la jeune femme. Rassurée mais consciente de donner la vie dans une période peu propice au partage.Emma* elle a déjà accouché. C’était quelques jours avant qu’Emmanuel Macron annonce aux Français le confinement. Sa petite fille est née le 13 mars, à l’hôpital de Vesoul.confie la maman.détaille Emma avec le sourire.lance Emma, solidaire avec toutes ces femmes qui vont donner naissance alors que l’épidémie de coronavirus est proche du pic en Bourgogne Franche-Comté.Pour d’autres mamans, l’épidémie de covid-19 est plus délicate à appréhender.nous confie une maman du Jura.



nous dit-elle.

Ce n’est pas l’idéal, mais au moins on se dit que le papa sera là, c’est l’essentiel, on est rassurés ,

Quelles sont les conditions d'accouchement en Bourgogne Franche-Comté ?

L'Agence Régionale de Santé a précisé dans un communiqué en date du 2 avril, les conditions sont les suivantes :

Les futurs parents sont invités à contacter une sage-femme libérale en proximité, afin de préparer au mieux la naissance de leur nouveau-né et le retour à domicile.

Au moment de la naissance, toutes les maternités de la région Bourgogne-Franche-Comté acceptent les pères en fin de travail et jusqu’à 2 heures après l’accouchement, à condition qu’ils respectent les mesures strictes de sécurité mises en place. Ils retrouveront ensuite les mamans et les nouveau-nés à leur sortie de la maternité.

Au CHU de Besançon, certains consultations sont faites à distance quand cela est possible ou par téléphone. Les rendez-vous médicaux des mamans sont concentrés sur une seule venue à la maternité. Les visites des familles sont bien évidemment interdites. Pour les patientes hospitalisées au long cours, une dérogation en vue d'une visite du père est possible à une fréquence définie selon la durée d'hospitalisation, précise l'hôpital.

Téléconsultation et préparation à la naissance

La téléconsultation est désormais ouverte aux sages-femmes qui ont accès dans la région à la plateforme TELMI, mise en place par l’ARS et le GRADeS (groupement régional d’appui au développement de la e-santé). Plus de 800 web-consultations ont déjà été assurées de cette manière. Les séances de préparation à la naissance et l’entretien prénatal précoce sont également possibles dans ces conditions.