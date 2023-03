VIDEOS. Décès de Claude Lorius, le glaciologue français avait été l’un des premiers à démontrer l’existence du réchauffement climatique

Claude Lorius est mort cette semaine à l’âge de 91 ans. Né à Besançon dans le Doubs, on lui doit beaucoup sur la recherche scientifique dans les pôles. Et la connaissance des glaces, qui retracent l’histoire de notre climat.

C’est un grand monsieur qui s’en va. Un puits de science qui transmettait avec une infinie douceur et patience son expérience. Claude Lorius avait fait ses études à l’Université de Besançon. Une petite annonce en 1955 sur le mur de la faculté et le voilà parti vers le grand blanc. On recherche des jeunes gens en bonne santé et ne craignant pas la solitude. Claude Lorius réalise son premier hivernage en Terre Adélie en 1957 sur la base scientifique Charcot.

Antarctique, l'appel de la glace

Des années 60 aux années 80, Claude Lorius va prendre part à plus de 20 expéditions polaires en Antarctique principalement dont la dernière en 1984 à Vostok, station russe où la température peut descendre en dessous de 80 °C. C’est en terre Adélie qu’il fait l’une des plus incroyables découvertes... en observant dans son whisky les bulles de gaz libérées par le glaçon d’une carotte profonde. Il a l’intuition que ces bulles contiennent le secret des temps immémoriaux où elles ont été emprisonnées. Vingt ans plus tard, la confirmation de ce pressentiment fera la une de la prestigieuse revue Nature : les activités humaines sont la cause du réchauffement climatique actuel.

“Claude Lorius était un chercheur de terrain, il ne restait pas dans son bureau"

Les scientifiques d’aujourd’hui savent combien les travaux de Claude Lorius ont fait avancer la connaissance du climat bouleversé par la présence de gaz à effet de serre. Florian Tolle est glaciologue au laboratoire Thema à l’Université de Franche-Comté. “Les glaces de l’Antarctique sont une formidable machine à remonter le temps. On a pu grâce aux travaux de Claude Lorius voir les alternances entre les périodes glaciaires et douces. Cela nous a permis de voir ce qui “déraille” sur plusieurs siècles.

“Claude Lorius était un chercheur de terrain, il ne restait pas dans son bureau. Je suis très attaché à ce travail de terrain. Claude Lorius a fait un hivernage dans des conditions rocambolesques” rappelle-t-il. En 1984, le glaciologue a en effet débarqué en pleine guerre froide avec des avions de l’US Army à la station russe de Vostok.

Aujourd’hui, à l’heure où fondent les glaciers et où le climat se réchauffe, ces carottes de glace continuent à intéresser les scientifiques. Le projet Ice Memory vise à collecter des échantillons de glace dans le monde entier pour les transporter et les archiver ensuite dans la station franco-italienne de Concordia.

Jean-Louis Etienne, l'explorateur français lui a rendu hommage ce 23 mars dans une vidéo publiée sur sa page LinkedIn et Facebook. "Merci Claude de nous avoir illustré l'histoire du climat de la terre et la nécessité de mettre à l'oeuvre un traitement contre cette machine thermique dont le processus est enclenché".

Pensons à nos enfants, nos petits-enfants

En 2015 nous demandions à Claude Lorius : Vous êtes le premier à avoir établi un lien entre la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement climatique : Vous êtes vraiment inquiet ? Réponse du scientifique. "Ce n'est pas inquiétant. C'est pire qu'inquiétant. Les famines, l'évacuation de populations face à la montée du niveau de la mer...Ce n'est sans doute que le début." Claude Lorius pensait aux futures générations.

En juin 2008, Claude Lorius a été le premier Français à recevoir le prix Planète bleue pour l'environnement. En 2009, il avait été promu au titre de Commandeur de la Légion d'honneur. En 2015, il est promu au rang de grand officier de l'ordre national du Mérite.

François Hollande et Claude Lorius en 2015 à l'Elysée. • © STEPHANE DE SAKUTIN / POOL

"Je suis un vieil homme à qui l'histoire a donné raison"

En 2013, à l'âge de 81 ans, Claude Lorius était reparti en Antarctique pour les besoins du tournage du documentaire "La Glace et le Ciel".

Ce film documentaire signé du réalisateur Luc Jacquet (La Marche de l'Empereur) brossait le portrait du scientifique bisontin, mal connu du grand public. Le film a été diffusé en 2015. Il avait été projeté au festival de Cannes.

Claude Lorius, au cours d'un voyage en Antarctique en 2012 • © Marc Perrey

Marc Perrey, photographe de Besançon avait accompagné la production en Antarctique pour réaliser des photos. Il se souvient de cette rencontre incroyable. “Claude Lorius c’était quelqu’un qui ne parlait jamais de lui à la première personne, il mettait toujours en avant les gens avec qui il travaillait. Il était d’une humilité”.