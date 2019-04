“Faire pipi sur un policier” : une chanson pour enfants d'Aldebert déplaît à un syndicat de police et un père de famille

Pour louper l'école, moi j'irais jusqu'à...

Faire le tour de la maison

En pyjama, pour choper froid

Manger des tartines au goudron

Pour avoir mal à l'estomac

Faire mon service militaire

Traverser la Manche en bouée

Chatouiller une panthère

Faire pipi sur un policier



(Extrait paroles "Pour louper l'école Aldebert" 2008)

Pour louper l'école, je ferais n'importe quoi .... la ritournelle est chantée depuis plusieurs années en famille et dans les écoles.

Cette dernière phrase et la chanson doit être chantée en fin d'année au spectacle de l'école de Ludres en Meurthe-et-Moselle. Un papa d'une fillette de CE1 a écrit au ministère et au directeur d'école pour dénoncer cette chanson enfantine. Interrogé par l'Est Républicain, ce papa qui veut rester anonyme dit ne rien avoir contre l'artiste lui même.



« Je n’ai rien contre l’artiste. Dans le cadre du réseau Canopé (éditeur public de ressources pédagogiques), des enseignants en musique de Lunéville ont fait une étude sur Aldebert qui reconnaît l’utilité pédagogique de certains textes, six chansons, mais “Pour louper l’école”, n’en fait pas partie. Quand j’entends les paroles, je pense au gendarme Beltrame qui a sacrifié sa vie pour sauver une otage, à ce couple de policiers assassiné sous les yeux de ses enfants, à cette policière municipale tuée de sang-froid par un terroriste » confie-t-il au journal.



Pour louper l'école : écoutez la chanson d'Aldebert

Pour louper l'école - Aldebert

Un syndicat de Police porte plainte contre l'école et l'Education Nationale

Polémique sur une chanson d'Aldebert : l'interview du syndicat France Police

nterview : Eric Roman secrétaire national France Police par Anne Laure Chéry et France 3 Lorraine.

Les internautes prennent la défense du chanteur Aldebert

Le rectorat et l'inspection d'académie ont été saisis. L'équipe éducative a reçu le soutien de sa direction et d'une majorité de parents. Le rectorat explique que cette chanson s'inscrivait dans une visée pédagogique, sur le"Afin de préserver chacun des acteurs et permettre un retour au calme dans l'école Jacques Prévert, il a été décidé de ne pas chanter la chanson "Pour louper l'école" lors du spectacle de fin d'année" conclut le rectorat dans un communiqué.Le 28 mars, le syndicat France Police - Policiers en colère a expliqué qu'il déposait. Etonnant alors que cette chanson est fredonnée depuis des années, sans qu'elle n'ait heurtée personne."Le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer n'a pour l'heure pas réagi ni d'ailleurs le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Notre syndicat étendra le champ de sa plainte pénale à la personne du ministre Blanquer pour complicité si ce dernier ne fait pas immédiatement cesser les infractions" explique le syndicat de police vent debout contre la chanson du franc-comtois.ces phrases de la chanson vont-elles trop loin ? Le syndicat estime que "laisser l'école de la République se transformer en école de la haine témoigne du niveau de déliquescence de nos institutions et du degré de responsabilité ou d'irresponsabilité de nos politiciens".Le secrétaire national de France Police, Eric Roman s'est déplacé ce lundi 1er avril à Ludres en Meurthe-et-Moselle.explique le syndicaliste au micro de France 3 Lorraine. Pour lui, on n'est plus en 2008, les choses ont changé après les attaques terroristes qui ont touché les forces de l'ordre. Le membre de ce syndicat de police qui se veut patriotique refuse que les enfants de djihadistes, qu'ils nomment "les lionceaux du califat" soient confrontés à cette chanson.lance Eric Roman.Depuis le début de la polémique, l'agacement sur cette chanson d'Aldebert est loin d'être partagé par tous.Sur Facebook, l'internaute Vadim Midav manie l'humour pour prendre la défense de cette chanson :Olivier Michelet s'insurge : "Non mais vraiment vous êtes serieux ??? Avez-vous pris attache auprès de Guillaume Aldebert avant d'écrire de telles conneries ? L'ensemble de ses chansons touchent les enfants et les adultes.... la raison : parfois il faut prendre de la hauteur du recul et garder son âme d'enfance !", et l'absence de pertinence qu'il y a à refuser d'apprendre, cette chanson se range dans la catégorie des dangereuses incitations antipatriotiques à s'éduquer et s'émanciper avec plaisir et légèreté. Cela, bien sûr, est probablement la plus grave atteinte à un régime policier, dont votre syndicat est le principal garant" contre attaque Nathan Nadal.