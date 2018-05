VIDÉOS. Quand les “mémés” d'un Ehpad d'Audincourt s'éclatent dans un clip plein d'humour

Découvrez le clip

Les mémés s'éclatent à l'Ehpad d'Audincourt

Nous sommes allés les rencontrer ces super-mamies

Les super-mamies qui ont tourné le clip

Avec Jacqueline Dupré 89 ans Maryline Bovée Directrice de l'EHPAD "La résidence du Parc" Correspondante régionale de l'ADPA Pâquerette Mercier 83 ans Reportage M.Meuneveaux, E.Debief.

Vous avez peut-être vu passer sur la toile un clip musical qui met en scène des personnes âgées en train de s'amuser comme des ados ? Une vidéo de 4 minutes 30 met en scène plusieurs "mémés" dans des situations insolites, de manière inspirée et très humoristique.Une mémé qui fume, des grands-mères casquettes à l'envers, habillées en punk ou en train de faire une course de fauteuils dans les couloirs de leur maison de retraite... L'idée originale vient du service animation de l'Ehpad La Résidence du Parc à Audincourt, mais le scénario a été minutieusement choisi par les actrices. La vidéo a été réalisée avec l'aide d'un bénévole."Cela fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet, pour le présenter lors de notre colloque qui a eu lieu lundi 23 avril, à Sochaux. Les résidentes ont choisi comme thématique "Passer de l'exclusion à l'inclusion". Comme vous le voyez dans le clip,, qu'on ne peut plus s'éclater" nous a expliqué Merat Naoual, responsable du pôle animation à la Résidence du Parc.Elles sont six à avoir travailler sur le clip. Parmi elles, Pâquerette Mercier qui a choisit elle même de se déguiser en punkette.Elles sont fières de leur clip, les mamies. Le clip change le regard sur les Ehpad.Avec ce clip, ces personnes âgées sont passées de l'exclusion à l'inclusion" explique Maryline Bovée, directrice de la résidence du parc à Audincourt.Le clip sera présenté prochainement à Paris. Les mémés elles cherchent déjà un autre projet pour profiter et montrer leur seconde jeunesse.