Fillette de 11 ans poignardée mortellement à Dampierre : l'état de santé de la mère s'est dégradé

Le drame familial qui s'est joué lundi matin à Dampierre a eu un véritable retentissement dans la petite commune du Jura. Lou, 11 ans, a perdu la vie après avoir reçu plusieurs coups de couteaux, notamment à la gorge et dans la région du coeur.Sa grande soeur, âgée quant à elle de 20 ans,, arme blanche à la main, selon ses dires. Après cette scène d'horreur, la mère de famille âgée de 46 ans et en instance de divorce, est allée s'entailler les veines du poignet au rez-de-chaussée pour tenter de mettre fin à ses jours.Transportée en urgence au CHU de Besançon, son pronostic vital n'était pas engagé mais son état de santé s'est détérioré dans la nuit de lundi à mardi, obligeant les médecins à lancer une intervention chirurgicale en urgence., contrairement à sa fille hospitalisée pour une blessure à la tête, et dont les déclarations confirment la thèse de l'infanticide.