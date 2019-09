En Haute-Saône, un jeune agriculteur poète met des mots sur le malaise d'une profession

Crise du lait et vache folle



Une nouvelle vision de la ferme

"Quand j'écris, j'imagine une voix off qui réciterait mes mots"

C'est une histoire qui résonne avec celle narrée dans le film "Au Nom de la Terre" qui sort au cinéma ce mercredi 25 septembre et dans lequel le réalisateur Edouard Bergeon raconte la dépression et le suicide de son père agriculteur. Cyprien Petit, 20 ans, fils d'un agriculteur de Haute-Saône et lui-même étudiant à l'Ecole nationale d'industrie laitière et des biotechnologies de Poligny dans le Jura, compose des poèmes pour raconter le mal-être qui touche la profession. Ses publications postées sur sa page Facebook récoltent des centaines de "j'aime" et de nombreux commentaires élogieux d'internautes.Il y a une semaine, Cyprien Petit postait ce poème :"Encore une foisEncore une fois je m'endors en sachant que demain ça n'ira pas mieuxJ'ai perdu l'amour de mes vachesJ'ai perdu mon amour propreMa dignité est partie avec ellesJ'ai perdues des filles, des viesJ'ai vu la vie et la mort sous mon toitJ'ai criéJ'ai pleuréMaman, PapaJe vous aimeMais aujourd'hui mes vaches sont parties"Les vers de Cyprien Petit mélangent réalité et fiction. "Dans mes textes il y a du vécu, mais cela ne raconte pas forcément l'histoire de mes parents. Mon père était exploitant agricole associé. Il a travaillé pendant 20 ans sur la ferme en se donnant à fond, mais il n'y avait pas toujours le même investissement chez son associé. Sur la fin, ils étaient en conflit, mais il a réussi à s'échapper d'une situation difficile en quittant l'exploitation".À la ferme, Cyprien Petit a assisté, avec ses yeux d'enfant puis d'adolescent, aux difficultés croissantes. Les sécheresses à répétition qui ont grignoté les recettes de l'entreprise, la première crise de la vache folle dans l'Est de la France, l'incendie d'un bâtiment, et puis surtout le prix du lait qui a chuté jusqu'à la déraison. Son père a eu jusqu'à 60 vaches montbéliardes sur sa ferme à Port-sur-Saône en Haute-Saône., témoigne t-il.Ce mal-être qui touchait sa famille, Cyprien a toujours eu beaucoup de difficultés à l'exprimer à l'oral.Le jeune homme est aussi passionné d'agriculture. Mais il veut travailler de manière différente. "Je suis étudiant à l'école de Poligny en filière transformation laitière. J'ai envie de me lancer sur un projet où je transformerais mon lait. En même temps que mes études, je suis apprenti dans une exploitation en vallée de Munster en Alsace. Le paysan produit 300 kilos de Munster. J'ai aussi l'idée de travailler avec des filières de médecines alternatives, comme l'homéopathie, la phytothérapie, en cultivant des plantes", poursuit-il.Cyprien Petit rêve également de réaliser un documentaire dans lequel il raconterait des scènes de vies paysannes qui échappent souvent au commun des mortels,, dit-il.. Un beau projet qu'on espère voir, à l'avenir, projeté à l'écran.