DIRECT. Affaire Alexia Daval : Du domicile à la fôret... Jour J pour la reconstitution du meurtre de la jeune femme

Alexia Daval est morte étranglée. Son corps portait des traces de coups. 20 mois après. Jonathann Daval va devoir effectuer à nouveau les gestes qui ont conduit à la mort d'Alexia Daval jeune employée de banque de 29 ans. Les enquêteurs vont vérifier si les gestes faits lors de la restitution par Jonathann Daval sont compatibles avec les éléments médicaux légaux de l'autopsie. Un photographe sera présent pour figer au ralenti les différents gestes du mari d'Alexia.Le corps de la jeune femme en partie calciné avait été retrouvé le 30 octobre 2017 dans un bois proche de la maison du couple. Jonathann Daval avait pendant 3 mois menti aux enquêteurs, avant d'être confondu. Fin janvier 2018, il avoue lors de sa garde à vue avoir tué sa femme lors d'une violente dispute avant de se rétracter quelques mois plus tard.L'époux avait donné l'alerte le samedi 28 octobre 2017, prétendant que sa femme n'étant pas rentrée d'un jogging. Il a été extrait de la prison de Dijon pour ce qui est l'un des derniers acte de l'instruction, la reconstitution des faits. Avant un procès devant les assises en 2020.C'est bien là qu'Alexia Daval a trouvé la mort. Son mari a livré de nouveaux aveux le 8 décembre 2018 après une confrontation familiale dans le bureau du juge. Il a reconnu être l'auteur de la mort de la jeune femme, il avait accusé pendant près de 6 mois son beau frère d'être impliqué dans le drame.Dans la petite maison rose, les enquêteurs sont présents dont un médecin légiste. De même que le Procureur de la République, la juge d'instruction, les avocats de la défense, les parties civiles et leurs avocats."L'impact de la crémation sur une cour d'assises serait très négative" dans "une civilisation judéo-chrétienne où la crémation non volontaire du corps est considérée comme un sacrilège" et "une épreuve supplémentaire infligée à la famille",poursuit l'avocat.De nombreux journalistes sont quant à eux maintenus à distance de l'ancien pavillon de Jonathann et Alexia Daval, situé au 18 rue de Sonjour, par un dispositif de gendarmerie.La reconstitution s'est déplacé à 5 minutes de route dans le bois de Velet-Esmoulins. Comment Jonathann Daval a-t-il transporté ici le corps ? La dépouille d'Alexia Daval avait été découverte par une patrouille de militaires.La famille d'Alexia espère enfin voir lever les dernières zones d'ombres sur la mort de la jeune haut-saônoise.Autre avocat des parties civiles, Me Gilles-Jean Portejoie espère que cette situation créera un "choc de la vérité" qui le fera craquer, comme en décembre quand, confronté à la mère d'Alexia, il avait, en pleurs et à genoux, reconnu pour la deuxième fois le meurtre de sa femme.