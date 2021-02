Vesoul : 600.000 euros réclamés par la famille d’Alexia Daval, la cour d’assises se penche à nouveau sur l'affaire

Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia en octobre 2017. Une peine prononcée le 21 novembre 2020 au terme de six jours de procès devant grand nombre de journalistes et médias nationaux.

Cette condamnation pénale ne clôt pas la procédure judiciaire. Comme dans tout procès, il s’agit ensuite de fixer les indemnités que l’accusé devra verser à la famille d’Alexia Daval.

Ce que réclame la famille d'Alexia Daval

Fin décembre 2020, les sommes réclamées par la famille d'Alexia ont filtré dans la presse et suscité la polémique.

Les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, réclament 360.000 euros pour préjudices d'affection et économique. Stéphanie et Grégory Gay, la soeur et le beau-frère d'Alexia, demandent 230.000 euros pour eux et leurs deux enfants, indique une source proche du dossier. Selon cette source, des oncles et tantes d'Alexia réclament également plusieurs dizaines de milliers d'euros au total.

Ce lundi matin à Vesoul, Me Jean-Hubert Portejoie, avocat d'une grande partie des parties civiles a précisé que les sommes réclamées dépassent les 600.000 euros pour le parties civiles qu'il représente. L'avocat va plaider le préjudice d'affection, le préjudice professionnel pour les parents d'Alexia Daval contraints de vendre leur bar plutôt que prévu, et le préjudice correspondant aux frais d'inhumation d'Alexia Daval.

"Les parties civiles ont été choquées que les sommes demandées soient divulguées, que le conseil de Jonathann Daval affirme qu'il s'agit aujourd'hui d'une affaire d'argent, c'est loin d'être le cas, cette question d'argent est totalement secondaire" estime l'avocat. Jean-Hubert Portejoie argumente sur le montant des indemnités demandées dans une affaire ultra médiatisée : "Nous avons vécu des drames à répétition. Il y a d'abord eu la disparition d'Alexia, puis la découverte du corps, les mensonges de Jonathann Daval, les aveux partiels, les accusations à l'égard des parties civiles, tout cela est un drame à répétitions qu'ils ont vécu durant 18 mois".

Des indemnités disproportionnées pour la défense de Jonathann Daval



"Ces sommes sont bien au-delà de la jurisprudence actuelle", a relevé Me Ornella Spatafora, l’une des avocates de Jonathann Daval, 36 ans. En décembre, Me Randall Schwerdorffer, son autre avocat, avait jugé ces chiffres "disproportionnés", "entre trois et quatre fois plus" élevés que les "barèmes moyens" dans ces dossiers.

Pour l'avocat des parents d'Alexia, Me Gilles-Jean Portejoie, ils sont au contraire pleinement justifiés : "Les préjudices sont hors norme" en raison notamment "des mensonges" et des "accusations" de Jonathann Daval qui a joué le veuf éploré puis accusé sa belle-famille, estime t-il.

L’audience sur les indemnités financières doit débuter à 14 heures à Vesoul. La famille d'Alexia Daval ne sera pas présente a indiqué Me Jean-Hubert Portejoie.

La décision pourrait très vraisemblablement être mise en délibéré au vu des sommes demandées.