Chasseurs d'orages : au cœur de la passion d'Olivier et Aurélie Ferreux

Chasseurs d'orages premier épisode

Quand le ciel parle ils sont là. Avec leurs appareils photo. Pour donner de la permanence à un instant décisif de. Les chasseurs d’orage peuvent faire des centaines de km pour suivre une « structure », dans leur langage, un phénomène nuageux qui se terminera en éclairs, en coups de foudre, en grêle, parfois en tornade.



Ce reportage est né d’un double constat. Cette année les orages sont arrivés très tôt, dès le printemps. Les éclairs étaient nombreux peut-être plus que d’habitude (ce que les statistiques confirmeront ensuite). L’autre constat s’affichait sur les réseaux sociaux. Des photos d’orages souvent belles et impressionnantes. Photos prises par des chasseurs d’orages « professionnels » ou par des amateurs.



Chasseurs d'orages deuxième épisode

Chasseurs d'orages troisième épisode

Nous avons rencontré deux chasseurs d’orages du Jura. Olivier et Aurélie Ferreux. Leurs photos sont souvent commentées sur les réseaux. Et eux. Après quelques échanges nous avons décidé de les rencontrer. S’ils n’en font pas leur métier, ils sont considérés aujourd’hui comme des professionnels tant pour leurs connaissances en météorologie - qui garantit leur sécurité - que pour la qualité esthétique de leurs images. Ils ne sont pas les seuls dans le Jura. On peut compter au moins deux autres photographes de haut niveau.

La terre est bleue comme un orage

Chasseurs d'orages quatrième épisode

Un printemps été 2018 exceptionnel

Pour aller plus loin sur le web

L’énergie de la foudre 30 000° c’est la température de l’air lors d’un éclair

Coup de foudre durée très courte 25 millisecondes

Puissance d’un éclair : 20 gigawatts soit 20 centrales nucléaires mais sur un temps très très court.

Que les admirateurs de Paul Eluard nous pardonnent. Avec lui La terre est bleue comme une orange. Dans ce reportage la terre est bleue comme un orage.Plus de 180 000 impacts de foudre en France au mois de mai dernierDeux fois plus que le précédent record de 2009.