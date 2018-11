Arthenas (39) : Moutons et brebis égorgés : le loup est passé à l'attaque

Tous les signes d'une attaque de loup

Un reportage de Thierry Chauffour et Sébastien Poirier. Avec Anthony Guyot : éleveur et Laurent Balestra : Office national de la chasse et de la faune sauvage Jura

Le loup est bien de retour en Franche-Comté / © Luc Nobout - maxPPP

Ce lundi 5 novembre à Arthenas dans le secteur d'Orgelet, quatre moutons sont morts attaqués par un prédateur. 27 autres ont été blessés. 25 bêtes ont du être euthanasiées. Le mode opératoire ne ressemble pas à celui du lynx qui emmène les bêtes ailleurs pour les consommer. Il s'agit probablement d'un loup.Les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ont pratiqué des relevés sur place comme c'est le cas à chaque soupçon d'attaque de loup en Franche-Comté. Ils ont installé des barrières et des pièges photos." explique Laurent Balestra, de l'Office National de la Chasse et Faune Sauvage.Le loup on le sait est présent sur le massif jurassien. Mi-octobre, un piège photo a capturé l'image d'un loup en forêt du massacre sur la commune de Lajoux. En 2012 et 2016, la présence du loup a été confirmée sur le Haut-Jura dans le secteur des Molunes et Sirod. L'ONCFS confirme la présence du loup sur le secteur de Bois d'Amont-Les Rousses.L'agriculteur victime de cette attaque avait déjà subi une attaque de loup sur son troupeau à l'automne 2014.