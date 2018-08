Listeria : rappel de langues de porc, museau et falafels

Quels sont les produits rappelés par Auchan ?

suite à une contamination à la listeria dans une usine de surgelés basée en Hongrie, qui fournit le monde entier. tous commercialisés par le groupe Auchan : des, mais aussiet, précise l’association de consommateurs Que Choisir. , suite à un risque de présence de Listeria monocytogenes En cas deisolée ou accompagnée de, les personnes qui auraient consommé ce produit non cuits ont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. "Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, doivent être particulièrement attentives à ces symptômes., ajoute AuchanPrésence de Listeria monocytogenes.-Museau 5 tranches, museau vinaigrette 250 g et museau vinaigrette en barquette 2 kg à la coupe de marque TLC vendus dans les magasins Auchan du 14/08/18 au 16/08/18.-Museau 5 tranches : EAN 3451950631313 - Lot 18225 - DLC 04/09/18-Museau vinaigrette 250 g : EAN 2696449xxxxxx - Lots 18225 et 18226 - DLC 03/09/18 et 04/09/08Présence de Listeria monocytogenes.125 g de marque L'atelier blini vendus en magasins Auchan.Numéro de lot : 182651DLC : 12/09Gencod : 3292070005994Estampille vétérinaire : FR 14-712-042 CENe pas consommer et rapporter en magasin. Informations au 02 31 39 23 78.Présence de Listeria monocytogenes.-Langues de porc en gelée Auchan 180 g, Auchan le charcutier 180 g et la Sélection de notre charcutier 160 g vendues dans les magasins Auchan.-Langues de porc en gelée Auchan 180 g : DLC 21/08/2018 - LOT 29199 - EAN 3596710424047 - Numéro d’identification vétérinaire FR 72.132.002 CE-Langues de porc en gelée Auchan le charcutier 180 g : DLC 21/08/2018 - LOT 29199 - EAN 3596710344185 - Numéro d’identification vétérinaire FR 72.132.002 CE-Langues de porc en gelée Sélection de notre charcutier 160 g : DLC 21/08/2018 - LOT 29199 - EAN 3700155206766 - Numéro d’identification vétérinaire FR 72.132.002 CENe pas consommer et ramener en magasin pour remboursement.