Maltraitance animale : 59 chevaux saisis dans un haras à Cronat, en Saône-et-Loire

Une centaine de chevaux déjà saisie en 2019

… ce sont des conditions de vie déplorables pour les animaux d’un élevage de Cronat, en Saône-et-Loire.Vendredi 22 août, les services de la Direction départementale de la protection des populations, les forces de gendarmerie, les pompiers et une brigade cynophile sont intervenus dans ce haras. Ils cherchaient des chevaux et des chiens."Ce jour,et à l’Association La Réserve intervenant pour le compte de la SPA de Lyon et du sud-est. En revanche, aucun des chiens n’a été trouvé", a précisé la préfecture dans un communiqué.Cette intervention a eu lieu à la suite, et surtout du jugement du tribunal correctionnel de Mâcon datant du 11 mars 2020., et pour un élevage de chiens non déclaré.Ils ont été déplacés vers les structures d’accueil de ces associations.Ce n’est pas la première fois qu’une opération a lieu aux haras de la Baulme., constataient déjà sur place l’association de défense et de protection des chevaux La Réserve. De janvier à mars 2019, 11 d’entre eux étaient déjà morts dans ces haras.