PHOTOS : Les cigognes annoncent le retour du printemps en Franche-Comté

© Emilie Sage

© Daniel Bouvot

Diaporama © Emilie Sage © Daniel Bouvot © Daniel Bouvot © Emilie Sage © Daniel Bouvot © Emilie Sage

Vous avez été nombreux à observer, ce week-end, des cigognes traverser la région. Certains passionnés de photographie en ont profité pour aller faire quelques clichés de leur passage à Besançon et dans les environs.Ils ont pu ainsi saisir de belles scènes de repos sur des perchoirs urbains tels que les éclairages du stade Léo Lagrange, les immeubles du quartier Saint-Claude ou la gare Viotte.Les effectifs qui traversent la Franche-Comté viennent pour la plupart d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Elles remontent par le détroit de Gibraltar et suivent en arrivant chez nous un axe Lons-le-Saunier, Besançon, Montbéliard en direction de l'Alsace et de l'Allemagne qui marque la fin de leur voyage.Si vous arrivez à distinguer les bagues d'identification, sachez que les blanches sont françaises et les noires, allemandes.Vous pouvez suivre leur déplacement sur le site de la LPO . Elles feront le chemin inverse pour fuir l'arrivée de l'hiver à la fin du mois d'août.