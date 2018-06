Coupe du monde : quand le jeune Antoine Griezmann se fait dédicacer un ballon par les stars de 1998

Antoine Griezmann qui signe des autographes, vous connaissez. Mais, vous avez déjà vu ?La chaîne W9 diffusait lundi soir un documentaire sur le parcours de l'équipe de France lors du Mondial 1998, "Minute par minute : France 98, le sacre d'une nation" . Et parmi les images d'archives diffusées,La scène a lieudans le Rhône. La ville est à mi-chemin entre Lyon et Mâcon, où la famille Griezmann habite.entre les spectateurs venus observer l'entraînement de l'équipe de France. Ils veulent recouvrir leur ballon du plus grand nombre de signatures de joueurs. Henry, Lizarazu, Barthez, Pirès, les autographes s'enchaînent.L'un des deux enfants,plaisante alors un spectateur. Il ne croît pas si bien dire, le Mâconnais est aujourd'hui un des piliers de l'équipe de France de football.