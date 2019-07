Foot : furieux du départ d’Antoine Griezmann, l'Atletico Madrid va saisir la FIFA

La vida tiene segundas oportunidades. pic.twitter.com/2jBXOWofZc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 12 juillet 2019

Mais, le Bourguignon, désireux de quitter Madrid, avait annoncé son départ depuis le mois de mai dernier. Il vient d’officialiser son transfert au Barça jusqu'en 2024.Fédération internationale de football). Objectif : contester le montant de la clause libératoire de 120 millions d’euros payée par le FC Barcelone pour le transfert d'Antoine Griezmann vendredi 12 juillet 2019.", indique le quotidien sportif espanol As sur son site internet.rappelle As, qui évoque aussi une possible saisie des prud'hommes. Contacté par l'AFP, un porte-parole de l'Atlético Madrid a refusé de confirmer l'information.Dès l'annonce officielle du transfert d’Antoine Griezmann vendredi, le club madrilène a déclaré qu'le 1er juillet dernier.Il juge donc "insuffisante" la somme versée vendredi à la Ligue espagnole par un avocat d’Antoine Griezmann. L'Atlético Madrid "pense que la rupture du contrat s'est produite avant la fin de la saison en raison de faits, d'actes et de manifestations effectués par le joueur".