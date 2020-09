Montceau : un patient dans le coma et une femme en garde à vue pour exercice illégal de la médecine

Un patient dans le coma

Le conseil de l’ordre des médecins de Saône-et-Loire a tenu une conférence de presse mercredi 23 septembre 2020 pour faire le point sur un faux docteur qui vient d’être placé en garde à vue.Il s’agit d’une femme d’une trentaine d’années, qui avait présenté un faux diplôme de docteur en médecine, prétendument délivré par la faculté de Paris 13 Sorbonne . La faussaire a été interpellée ce mercredi matin par la brigade de sûreté urbaine de Montceau-les-Mines et a été placée en garde à vue. Après la consultation d'un expert psychiatrique en milieu d'après midi, son état a été jugé compatible avec la garde à vue.Depuis le mois de mai, elle donnait des consultations de médecine générale au centre de santé Filieris à Montceau-les-Mines . Ce groupe de santé, issu du régime minier, est ouvert à tout le monde, quel que soit le régime de sécurité sociale du patient. Filieris propose une offre de soins complète (centres de santé, établissements de santé, Ehpad et résidences pour personnes âgées, services de soins infirmiers et d’aide à domicile, vente et location de matériel médical, laboratoire de biologie, optique).Un des patients de la fausse médecin a dû être placé dans le coma artificiel. Agé de 67 ans, il a placé près de 6 semaines en réanimation.Deux plaintes ont été déposées auprès du procureur de Chalon-sur-Saône. Une enquête est ouverte pour faux et usage de faux en écriture publique, exercice illégal de la médecine, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. L'auteur risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.





Gérard Montagnon, président de l’ordre des médecins de Saône-et-Loire.





Comment ce faux médecin a pu être recruté ?

Le groupe de santé Filieris, issu du régime minier, est ouvert à tout le monde, quel que soit le régime de sécurité sociale du patient.

Comment le faux médecin a été repéré ?

Chaque médecin qui veut exercer doit être reçu d'abord par un conseiller de l’ordre. On lui rappelle notamment ses obligations en matière d’ordonnance, d’information de la patientèle, etc.Puis, chaque mois, l’ensemble des dossiers d’inscription sont examinés en séance plénière. Si aucun problème n’est évoqué, le conseil de l’ordre procède à l’inscription ce qui permet au médecin de commencer à travailler.Mais,, plaide le conseil de l’ordre."Elle a téléphoné au mois d’avril pour demander son inscription. Comme on était alors en pleine période de confinement, toutes les formalités ont été effectuéesexplique Gérard Montagnon, président de l’ordre des médecins de Saône-et-Loire."A la vue de son dossier, rien n’a attiré notre attention. Quand je l’ai eue au téléphone,Elle a indiqué qu’elle avait signé un contrat avec le centre de santé Filieris.La jeune femme prétendait également avoir fait des stages d’interne dans plusieurs hôpitaux dont ceux de Bondy et Avicenne à Bobigny.La semaine dernière, le centre de santé Filieris a donné l’alerte et a informé le conseil de l’ordre qu’un médecin était suspecté de fraude au diplôme. La faussaire a été interrogée par par le directeur général de Filieris lundi 21 septembre. C’est là qu’et a également porté plainte pour exercice illégal de la médecine et abus de confiance.Un membre du personnel administratif du centre de santé Filieris, qui mettait de l'ordre dans ses documents, a trouvéet qu'elle avait essayé de s’inscrire dans le listing Ameli alors quelle n’avait pas de diplôme.C’est ainsi que la fraude a été mise au jour., a précisé Gérard Montagnon., a assuré le président de l’ordre des médecins de Saône-et-Loire, notamment au niveau de "la vérification de l’authentification des diplômes". "Il est évident qu’il y a une procédure à revoir etPlus d’info à venir