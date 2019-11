Féminicide : le meurtrier de Marine Dupuy sera à nouveau jugé en décembre

Une photographie de Marine Dupuy, fournie par sa famille. / © DR

Averti par un appel de son ex-épouse

De l'amour à la mort

Il l'a égorgée devant tout le monde.

Dix-huit coups de couteau, dont trois mortels

Une pause cigarette en attendant les gendarmes

Je me bats pour que la mort de Marine n'ait pas servi à rien - Daniel Dupuy

Daniel Dupuy a fait de sa douleur un combat

est un homme. A partir du 16 décembre 2019, et ce durant trois jours, il devra à nouveau affronter le regard de l'assassin de sa fille Marine.- âgé aujourd'hui de 37 ans - a été condamné en mai 2017 à 24 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de l'Aude . L'accusé a fait appel du jugement. Un nouveau procès qui inquiète le père de la victime :a déclaré le père de famille dans une lettre adressée à la presse, au Président de la République, et à des personnalités politiques.Pour Daniel Dupuy,: un féminicide d'une violence barbare. Le sexagénaire, qui vit actuellement à Viré (Saône-et-Loire) a fait de sa peine et de sa douleur un combat. Il veut aujourd'hui lutter contre les violences conjugales, en continuant à parler de ce drame, et à témoigner :Le 18 août 2014, alors qu'il revient d'un séjour en Bretagne, le mâconnais reçoit. Au bout du fil, son ex-femme :Le quinquagénaire est abadourdi, il n'en croit pas un mot. Mickaël Valarcher, 32 ans, est le compagnon de Marine. Le couple habite dans le quartier Escare, à Saint-Laurent-de-la Cabrerisse, un village près de Narbonne (Aude). Dix minutes plus tard, la mère de Marine rappelle son ex-mari :. Daniel est anéanti, comment cela a t-il pu arriver à sa propre fille ? Marine avait 28 ans.Une fois le baccalauréat en poche, Marine - originaire du Mâconnais - décide de s'installer près de Narbonne pour vivre chez sa mère., il s'agit de Mickaël Valarcher. Ils se mettent en ménage et le couple s'installe dans une maison de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse :se souvient le père de Marine, à propos de son gendre.Au fil du temps, le couple rencontre des difficultés, et Mickaël s'enferme toujours un peu plus. La dernière fois que Daniel s'était rendu chez sa fille, c'était en janvier 2014.Quelques mois plus tard, Marine a radicalement changé. Elle a trouvé un emploi d'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à Narbonne . Selon son père, elle est beaucoup plus en confiance, s'habille mieux, et a même pour projet de reprendre des études supérieures. La jeune femme commence à s'émanciper :nous explique son père. Mais pour Mickaël Valarcher, rien ne s'arrange. Arrêté pour dépression, il est finalement licencié durant l'été 2014. En août 2014, la situation dégénère, et des disputes éclatent. Le 18 août 2014, des amis proposent à Marine de l'héberger. Elle veut partir, mettre un terme à cette relation, mais veut l'annoncer de vive voix à Mickaël. Courageuse, la jeune femme ne se doute pas de ce qui l'attend.Début août, Mickaël Valarcher passe un séjour d'une semaine chez la mère de sa compagne en Bourgogne, pour y faire des travaux. Selon Daniel Dupuy, le jeune homme aurait déclaré en entrant dans le train :La mère de Marine, qui savait que sa fille voulait rompre, aurait insisté pour que sa fille aille chercher Mickaël à la gare et de lui parler.Dans l'après-midi, des disputes commencent à éclater :. Les amis de Marine ont alors insisté pour qu'elle prenne ses affaires et parte avec eux. Mais la jeune femme veut annoncer de vive voix à Mickaël sa décision.Quand elle annonce à son compagnon qu'elle va partir quelques jours chez des amis, le trentenaire l'aurait empêchée de quitter la maison. La porte d'entrée est verrouillée. Mickaël sort une arme blanche de sa poche. Daniel Dupuy détaille la scène qui va suivre :Après son forfait, Mickaël Valarcher aurait posé son couteau, et appelé la mère de Marine :avant de rouler une cigarette en attendant l'arrivée des gendarmes.Lors du procès aux Assises de Carcassonne, en mai 2017, le procureur de la République requiert 30 ans de prison. Au final, Mickaël Valarcher sera condamné à 24 ans de réclusion criminelle.Selon le père de Marine Dupuy, les forces de l'ordre doivent prendre au sérieux les cas de violences conjugales. Il espère aussi que la justice empêche les auteurs de féminicides de récidiverAu terme de notre entretien, Daniel Dupuy nous prouve une fois de plus tout l'amour qu'il porte pour sa fille :En 2018, 149 personnes sont décédées «sous les coups» de leur partenaire ou de leur ex-partenaire de vie . Parmi ces victimes, on dénombrait 121 femmes. Le 14 novembre 2019, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une augmentation de la réduction d'impôts pour les dons aux associations de lutte contre les "violences domestiques".