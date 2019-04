Trafic routier : les prévisions de Bison futé du vendredi 19 au lundi 22 avril

la fin des congés scolaires pour la Belgique, le Luxembourg et la Grande-Bretagne.

Les prévisions de Bison futé pour le vendredi 19 avril / © Bison futé

Dans le sens des DÉPARTS

► Vendredi 19 avril est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France

► Samedi 20 avril est classé ORANGE au niveau national.

Les prévisions de Bison futé pour le samedi 20 avril / © Bison futé

Dans le sens des RETOURS

► Lundi 22 avril est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France et dans le Grand-Ouest

Les prévisions de Bison futé pour le lundi 22 avril / © Bison futé

Utilisez notre carte de trafic en temps réel pour trouver le meilleur itinéraire

Dans le calendrier des vacances scolaires , ce week-end de Pâques correspond à :-la fin des vacances pour la zone(Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg)-au début des vacances pour la zone(Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles)-à la deuxième semaine pour la zone(Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers)C’est aussi-Il vaut éviter de quitter les grandes métropoles ou de transiter sur les voies rapides urbaines, entre 14 heures et 20 heures (dès 12 heures pour Paris)-Eviter la traversée de Lyon du nord vers le sud, puis l’autoroute A7 entre Lyon et Montélimar, de 14 heures à 20 heures et l’A9 entre Orange et Narbonne, de 11 heures à 20 heures.Bison futé recommande de quitter les grandes métropoles, avant 9 heures (avant 7 heures pour Paris).-Il faut aussi éviter la traversée de Lyon du nord vers le sud, puis l’autoroute A7 entre Lyon et Montélimar de 9 heures à 16 heures, entre Lançon Provence et Aix-en-Provence de 11 heures à 17 heures, sur l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9 heures à 17 heures.(14, 27, 76, 28, 72, 53, 35, 44, 49, 37, 41, 45, 18, 36).-Pour un retour vers une grande métropole, rentrez avant 14 heures ou après 20 heures, conseille Bison futé.Bison futé recommande d’éviter :-l’autoroute A13 entre Rouen et Paris, de 10 heures à 19 heures-les autoroutes A9 en direction d’Orange et A7 en direction de Lyon, entre 10 heures et 19 heures-l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, entre 10 heures à 20 heures.