Vernierfontaine (25) : une centaine de cerfs s'évadent d'un élevage

C'est un agriculteur qui a aperçu les premiers évadés. Trop tard pour tenter de partir à leur trousse.



L'élevage qui comptait environ 200 cerfs selon le maire de Vernierfontaine a vu l'une des clôtures découpées volontairement. Une plainte a été déposée.



"On a bien essayé d'en rattraper quelques uns, mais c'est compliqué, un cerf ça bondit et ça va vite" explique Jean-Louis Truche maire de la petite commune. Le maire s'inquiète du danger que peut provoquer le nombre de ces cervidés le long la RN57 notamment. "Avec la DIREST on a a mis hier des panneaux pour prévenir les automobilistes" dit-il.



Le maire craint aussi des dégâts des cerfs en cette période de brame. Un cerf mange herbe, bourgeons, petits arbres.



La société de chasse a été prévenue, de même que les services de la Préfecture.



L'élevage appartient à un éleveur de Belfort qui destinaient les animaux à la boucherie.