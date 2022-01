Une rave party avec 1 500 personnes organisée dans l'Yonne pour le Nouvel An

Une rave party rassemblant 1 500 personnes a débuté aux alentours de minuit dans la nuit du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier dans une usine de Saint-Florentin (Yonne). Les forces de l'ordre sont sur place.

Malgré le contexte sanitaire et les appels du gouvernement à éviter les grands rassemblements, près de 1 500 personnes se sont retrouvées ce 1er janvier 2022 aux alentours de minuit à Saint-Florentin dans l’Yonne. Les fêtards sont toujours sur place et n'ont pas l'intention de quitter les lieux.

Les 1 500 personnes participent à une rave party organisée dans une ancienne usine afin de célébrer le Nouvel An. Elles avaient d’abord organisé des premières célébrations sur le parking du centre commercial Leclerc de Migennes.

Avant donc de se rendre dans l’ancienne usine d’extincteurs Sicli de Saint-Florentin. Ici, près 500 véhicules garés ont été recensés.

À l'heure actuelle, les enceintes sont toujours allumées et de la musique est diffusée. Un important dispositif de forces de l’ordre est sur place afin de sécuriser les abords du site et encadrer la rave party.

"Un périmètre de sécurité a été déployé et des contrôles alcoolémie et stupéfiants sont en cours", précise le préfet de l'Yonne dans un communiqué. Le représentant de l'État explique par ailleurs qu'il "condamne fermement" le rassemblement et qu'il a pris un arrêté pour interdire ce type de fête.

Pour préserver l’ordre public et la santé publique, ce rassemblement doit prendre fin et le préfet et les services de l’État sont pleinement mobilisés en ce sens pour libérer la zone. Préfecture de l'Yonne communiqué

Une enquête pourrait ainsi être ouverte pour "organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical". Un suivi sanitaire est également assuré avec l'Agence Régionale de la Santé.

Pour rappel, le gouvernement n'avait pas imposé de jauge pour les rassemblements du Nouvel An cette année. Mais l'Exécutif avait demandé aux Français de se montrer prudents et de limiter le nombre de personnes invitées au cours de la soirée.

