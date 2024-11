Disparition de Morgane, 13 ans dans les Côtes-d'Armor : l'enquête et les recherches se poursuivent ce week-end. Ce que l'on sait

Six jours après la disparition de l'adolescente de 13 ans à Pabu dans les Côtes-d'Armor, les auditions, vérifications, enquêtes de voisinage et recherches sur le terrain se poursuivent ce samedi 30 novembre. Vingt gendarmes réservistes sont arrivés en renfort. La collégienne reste introuvable.

Qu'est devenue Morgane Rivoal, 13 ans ? Six jours après sa disparition, l'angoisse grandit. En dépit des nombreuses auditions, perquisitions, vérifications, recherches sur le terrain autour de Guingamp, la jeune fille n'a pas encore été retrouvée.

#DisparitionInquiétante la @Gendarmerie_022 recherche RIVOAL Morgane, 13 ans.

Elle a quitté son domicile à pied ce matin à PABU. Elle mesure 1,54m ,de corpulence normale, les cheveux longs ondulés et châtains, les yeux bleux/verts et serait porteuse d'un sac EastPack rose. pic.twitter.com/uKexDrZOsF — Gendarmerie des Côtes d'Armor (@Gendarmerie_022) November 25, 2024

Une battue a rassemblé 800 personnes vendredi 29 novembre. De nombreux habitants de Guingamp y ont participé en soutien et en solidarité à la famille. Une vingtaine de gendarmes réservistes épaulent ce week-end les trente militaires déjà sur place. L'enquête ouverte par le parquet de Saint-Brieuc pour disparition inquiétante est en cours.

Les circonstances de la disparition

L'adolescente a disparu lundi 25 novembre au matin à Pabu, près de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Elle a quitté le domicile familial à pied vers 7 h 15 pour prendre le bus et rejoindre le collège Albert Camus de Grâce où elle étudie en classe de 4ᵉ. Son absence a été signalée autour de 9 h 30. Sa mère a donné l'alerte dans la matinée.

Selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, Morgane est partie sans argent, sans carte bancaire ni téléphone portable. Elle n'a pas pris le bus et ne s'est pas rendue au collège.

Tous ses ami(e)s et ses proches ont été entendus par la gendarmerie cette semaine. Selon l'une de ses camarades, la collégienne aurait indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle ne viendrait pas en cours lundi matin.

Morgane n’avait jamais fugué par le passé. Lors des auditions, ses parents ont décrit de bonnes relations dans la famille, ce qui est confirmé par les grands-parents paternels de l'adolescente.

Le week-end précédent la disparition, un différend a opposé la jeune fille à ses parents concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Une vive discussion s'en est suivie au cours de laquelle son père a cassé le téléphone portable de sa fille et lui a pris sa carte SIM, précise le procureur de la République.

"Une discussion comme peuvent avoir des adolescents et leurs parents, explique la mère, rien de plus". Morgane était connectée sur Snapchat et WhatsApp, comme beaucoup d'adolescents de son âge. Elle avait également un compte TikTok, dont les parents ignoraient l’existence.

Le téléphone portable de Morgane est actuellement entre les mains des enquêteurs.

Un important dispositif

Depuis lundi 25 novembre, la brigade de recherche de la gendarmerie de Guingamp épaulée par une brigade de recherche de Rennes mène l'enquête. Aucune piste n'est écartée.

Sur place, de très nombreux moyens humains et techniques sont engagés. Hélicoptère, plongeurs, enquêteurs. Deux chiens de la gendarmerie ont également été mobilisés. Ils ont pris le chemin du domicile jusqu’au quartier de Castel Pic à Guingamp où ils perdent la piste.

Une immense détresse

Sur les réseaux sociaux, les parents de Morgane qui ne dorment plus, ne mangent plus, ne vivent plus depuis six jours, expriment leur profonde angoisse. Chaque jour, ils adressent un message à leur fille.

"Nous espérons de tout cœur te retrouver et pouvoir de nouveau te serrer dans nos bras. Je n'ai plus de mots pour dire à quel point, tu nous manques mon cœur", écrit Aurore Rivoal, la maman de Morgane sur son compte Facebook.

Morgane mesure 1,54 m, a de longs cheveux châtains ondulés et des yeux bleus verts. Elle portait un sac Eastpak rose quand elle a quitté le domicile familial.

La gendarmerie des Côtes-d'Armor a lancé un appel à témoin. Pour tout renseignement à apporter, contacter le 17.