Paimpol. La maire Fanny Chappé dénonce des propos sexistes à son adresse en plein conseil municipal

La maire socialiste de Paimpol, Fanny Chappé, dénonce via son compte Twitter des propos sexistes tenus à son égard lors du dernier conseil municipal. "Un élu de l'opposition m'interpelle "je te parle comme je veux ma cocotte ( ...) oui maîtresse , non maîtresse". On en est encore là en 2021. Être femme maire, c'est aussi vivre cela", a t-elle déploré.

Hier soir lors du conseil municipal de Paimpol, un élu de l’opposition m’interpelle « je te parle comme je veux ma cocotte ( ...) oui maîtresse , non maîtresse ». On en est encore là en 2021. Être femme maire, c’est aussi vivre cela. #sexisme. — Chappé Fanny (@fannychappe) April 27, 2021

L'élue de 41 ans, également conseillère régionale et éducatrice pour jeunes enfants, développe : "non seulement je n'ai pas reçu d'excuses mais l'élu s'en vante sur les réseaux sociaux. Lutter contre la banalisation des propos sexistes: un combat que je mènerai en tant que qu'élue, citoyenne, maman".

durée de la vidéo: 00 min 59 Extrait video du conseil municipal de Paimpol du 26/04/2021. Altercation entre Jean-Yves de Chaisemartin et la maire Fanny Chappé

Dans une vidéo du conseil municipal , on voit notamment l'ancien maire UDI Jean-Yves de Chaisemartin, auquel Fanny Chappé a succédé en 2020, après 12 ans de mandat, dire "j'ai le droit de répondre maitresse ou tu vas encore m'empêcher de parler?" Avant un échange tendu entre les deux élus, la maire lui demandant de l'appeler "madame la maire" et de lui parler avec respect.



"Je te parle comme je veux ma cocotte", réplique alors l'ancien maire, battu lors des élections municipales de 2020.

✊Tout mon soutien, @fannychappe !

De tout cœur à tes côtés.



Le combat pour l’égalité est encore loin d’être gagné ! Heureusement, nous sommes nombreuses et nombreux à le mener tous les jours. 💪#Egalité #FemmesElues #Respecthttps://t.co/qOfqhP5aVH — N Sarrabezolles (@NSarrabezolles) April 28, 2021

La maire de Paimpol a reçu des soutiens de la part de différents élus politiques de la région, tous bords confondus. "J'ai attendu 24 heures avant de réagir" nous dit-elle, mais Jean-Yves de Chaisemartin ne s'est pas manifesté pour s'excuser rajoute l'élue. Nous discutons avec la majorité du conseil municipal pour voir la suite à donner à ces propos. Ce n'est pas tolérable de tenir de tels propos, un élu, plus que tout autre, doit se montrer irréprochable."



Les explications de Jean-Yves de Chaisemartin

De son côté Jean-Yves de Chaisemartin nous a précisé cet aprés-midi regretter ses paroles mais s'explique :

"Je ne suis ni misogyne, ni sexiste. J'ai eu une réaction épidermique et méprisante, j'en conviens, mais lors des débats, Mme Chappé m'a coupé la parole et le micro à plusieurs reprises" précise-t-il.

L'ancien maire explique que "lorsqu'elle était dans l'opposition, nous nous appelions par nos prénoms , en dehors et durant les scéances du conseil municipal. Aujourd'hui, elle déborde d'autoritarisme".

"Mais je garde tout mon respect à la femme qu'elle est. Je regrette donc mes propos mais j'assume sur le fond. Personne ne sort grandi dans cette "affaire" conclut t-il.