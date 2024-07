Qualité des eaux de baignade. Onze plages des Côtes-d'Armor et du Finistère pointées du doigt par l'Agence régionale de santé

Selon le bilan de l'ARS, l'Agence régionale de santé, onze plages bretonnes, situées dans le Finistère et dans les Côtes-d'Armor, ne répondent pas aux exigences sanitaires pour la qualité de leurs eaux de baignade. Pour l'association Eau et Rivières de Bretagne, ce serait plutôt 21 plages à éviter sur le littoral de la région.

Le soleil s'est fait désirer, mais il est là, la mer est belle, toutes les conditions sont réunies pour plonger dans la grande bleue, sur la plage du Moulin à Binic-Étables-sur-mer, dans les Côtes-d'Armor. Mais le dernier bilan publié par l'ARS, l'agence régionale de santé, révèle que des bactéries pourraient être présentes dans l'eau de cette plage. Les vacanciers, incrédules, continuent pourtant de faire trempette.

Qualité d'eau insuffisante pour onze sites de baignade bretons

Le lieu n'est pas le seul à figurer dans la liste. La qualité de l'eau de baignade de 11 sites sur les 587 analysés en Bretagne, est qualifiée d'insuffisante.

L’ARS, comme chaque année, a publié son bilan 2023 de la qualité des eaux des lieux de baignades, telles les plages, les lacs ou les rivières. Un chiffre stable par rapport aux années précédentes, avec des résultats globalement plutôt rassurants, car 98% des sites de baignade répondent aux exigences de qualité de l’eau.

Malgré tout, parmi les sites de baignades analysés, cinq plages du Finistère et six pour les Côtes-d'Armor ont été pointées du doigt pour qualité d’eau insuffisante. Une situation très variable selon les sites en fonction de leur environnement :

Le Moulin (Binic-Etables sur Mer, Côtes d’Armor)

Pors Rand (Pleubian, Côtes d’Armor)

Brehec Port (Plouha, Côtes d’Armor)

Baie de la Vierge-Pont Roux (Ploulec’h, Côtes d’Armor)

Le Valais (Saint-Brieuc, Côtes d’Armor)

Plage du Bourg Nord (Saint-Michel en Grève, Côtes d’Armor)

Pors An Eis Vinis (Lanildut, Finistère)

Moulin de la Rive (Loquirec, Finistère)

Tréompan (Ploumaldézeau, Finistère)

Illien (Ploumoguer, Finistère)

Pors Lous (Telgruc/Mer, Finistère)

Vigilance pour les jeunes enfants

Sur la plage de Binic, c'est un ruisseau qui se déverse dans la mer, qui transporte des bactéries. "Il y a un petit risque et il vaut mieux être vigilant pour les jeunes enfants, juge ainsi Philippe Derouillon-Roisné, pour l'association environnementale Eaux et Rivières de Bretagne, et si on interrogeait les médecins du coin, on s'apercevrait qu'il y a certain nombre de petites maladies désagréables, qui peuvent arriver, mais c'est tout" précise-t-il rassurant.

Le risque infectieux associé à la baignade dans une eau de mauvaise qualité microbiologique, se traduit principalement par des gastro-entérites, des otites et des dermatites. L'Agence régionale de santé

Une plage sur cinq déconseillée à la baignade selon Eau et Rivières de Bretagne

L'association environnementale a d'ailleurs publié sa propre carte, sur le site "La Belle Plage", qui montre que 21 plages de la région sont vraiment à éviter, car régulièrement polluées par des bactéries.

Ce classement comporte quatre catégories : "Recommandé" ; "peu risqué" ; "Déconseillé" et "À éviter". Et selon cette carte, pour Eau et Rivières de Bretagne, 20% des plages en France sont déconseillées à la baignade, soit une sur cinq. Un constat peu réjouissant et même assez préoccupant pour la saison estivale, qui commence. L'association a même lancé une pétition sur le sujet et appelle à la mobilisation pour "plus de transparence", pour "exiger des pouvoirs publics qu’ils identifient toutes les causes de contaminations et mettent en œuvre des solutions efficaces pour y remédier".