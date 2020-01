L'Emoji drapeau breton à la conquête de Twitter ?

Chacun peut participer gratuitement

En ur c'hortoz ar PSG, setu ur banniel da implij #emojibzh — Arthur Conanec (@arthurconanec) January 13, 2020

Sur Twitter pour une période de test jusqu'au 9 février

#EmojiBZH , le ​​​​​​hashtag à utiliser et partager sans modération!

LA #BRETAGNE A BESOIN DE VOUS 💪 ! L'emoji drapeau breton est activé jusqu'au 9 février 2020. Utilisez le hashtag #EmojiBZH sur Twitter pour soutenir la création définitive du seul emoji qu'on veut vraiment ! #bzh

▶️ https://t.co/oh2ABknCZS pic.twitter.com/Fw1ujrL7IP — emojibzh (@emojibzh) January 13, 2020

Suivre en temps réel le nombre d'utilisations du hashflag

Pétitions, campagne de financement et maintenant période de test: l'émergence de l'emoji du drapeau breton franchit une nouvelle étape. Et cette fois encore c'est aux Bretons mais aussi à tous les amoureux de la Bretagne d'où qu'ils soient de démontrer l'intérêt qu'ils ont pour ce petit symbole du langage de nos smartphones. L’association www.bzh se mobilise depuis 2018 , avec le soutien de la Région Bretagne, pour donner vie à l’emoji “Gwenn ha du”, le célèbre drapeau breton, parmi les 3 178 emojis déjà disponibles.Après une pétition ayant réuni plus de 26 000 signatures suivie d’une fructueuse campagne de financement participatif pour monter le dossier, l’association lance aujourd’hui, avec l’agence We Are Social,à laquelle chacun peut participer.Avec 5,4 milliards de smartphones et au moins autant d'utilisateurs derrières leurs écrans,tant au plan économique que touritique.Pourd'accepter ce nouvel emoji au niveau mondial, il faut maintenant faire la preuve de son utilité par une intense utilisation sur Twitter.Le but de la campagne officielle est de convaincre la plateforme Twitter, l’un des acteurs majeur du consortium, d’adopter le symbole du drapeau breton. Si son utilisation est massive, on peut espérer ensuite le déploiement de l'emoji du drapeau breton sur toutes les autres plateformes.Jusqu’au 09 février 2020 nous pouvons tous utiliser massivement le hashtag #EmojiBZHsur Twitter.Lancé depuis ce 13 janvier matin, on peut suivre l'évolution des données chiffrées de l'utilisation du hashflag sur le site www.emoji.bzh . Les utilisateurs sont invités à partager l'information sur tous les autres réseaux sociaux, plus le hashflag #EmojiBZH sera utilisé jusqu’au 9 février, plus le dossier aura de chances d’être validé !