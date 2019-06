Bac en breton : les lycéens de Diwan remettent ça

"Nos revendications sont les mêmes car rien n’a changé", explique Sterenn Cueff.

Les copies vont-elles être corrigées ?



Une manifesation le 29 juin

Bak e Brezhoneg a zo laouen da bediñ ac'hanoc'h d'ur vanifestadeg a-benn gellout tremen arnodenn matematikoù ar vachelouriezh hag SVD ar breved e brezhoneg. Emgav dirak rektordi Roazhon (96 straed Antrain) d'an 29/06/2019 da 10e30. Kasit ho Gwenn ha Du! Stourmomp evit hon yezh! pic.twitter.com/xYoaK9PU87 — Comité Bak E Brezhoneg (@BakComite) 16 juin 2019

, résume Sterenn Cueff, élève en terminale S au lycée Diwan de Carhaix, dans le Finistère. Comme ses camarades, elle étudie toutes les matières dans la langue régionale depuis l'école maternelle.L’an dernier, 15 élèves du lycée avaient eux aussi composé en breton pour cette épreuve, malgré l'interdiction du rectorat.En mai dernier, Emmanuel Ethis, nouveau recteur de l’Académie de Rennes, s’était déplacé au lycée Diwan de Carhaix. Les lycéens membres de l’association Bak e Brezhoneg y voyaient une occasion de lui faire part de leur demande. "Il a esquivé la question et ne nous a parlé que de la réforme du lycée qui entrera en vigueur dans deux ans et des contrôles continus que l’on pourra éventuellement rédiger en breton", déplore Sterenn Cueff., regrette-t-elle.Cet échange infructueux avec le recteur a conforté quelques élèves de terminale dans leur idée de reproduire le coup de force de leurs prédécesseurs, à l’occasion du baccalauréat. Mais contrairement à l’an passé, ils n’ont pas souhaité médiatiser leur action avant le jour J. "Pour nous protéger des pressions que l’on pourrait subir de la part du rectorat", disent-ils. MaisLes lycéens rebelles reconnaissent que ce combat a un prix.Mettent-ils leur avenir en danger ? Ils se posent évidemment les mêmes questions que leurs camarades frondeurs l’an dernier. Pour ces derniers, la consigne du rectorat avait été claire : seule les parties rédigées en "langage mathématique" devaient être corrigées, les parties écrites en breton ne devaient pas être prises en compte. Les lycéens de Diwan avaient retenu leur souffle jusqu’à la publication des résultats. Ce jour-là, à la surprise générale, les notes de maths des élèves frondeurs allaient de 3 à 17. Une de nos équipes était à leurs côtés à la découverte des résultats.Aujourd’hui encore, le doute plane sur la façon dont leurs copies ont été corrigées. A l’été 2018, les lycéens ont créé l’association Bak e Brezhoneg et ont fait appel à un avocat pour défendre leur cause . Maître David Rajjou a alors exhumé un document susceptible de changer la donne : une lettre, rédigée en 2012 par le recteur d’Académie de Bordeaux, autorisant les lycéens scolarisés en basque à composer l’épreuve de mathématiques dans leur langue d’enseignement.L'association Bak e Brezhoneg a introduit deux recours auprès du rectorat en y joignant ce document. Si elle n'obtient aucune réponse, l'affaire sera portée devant le tribunal administratif.Les prochaines semaines le diront. En attendant, ils invitent leurs soutiens à manifester à leurs côtés le 29 juin devant le rectorat, à Rennes."Bak e Brezhoneg est fier de vous inviter à une manifestation afin de pouvoir passer l'épreuve de mathématiques du bac et SVT du brevet en breton. Rendez-vous devant le rectorat de Rennes (96 rue d'Antrain) le 29/06/2019 à 10h30. Prenez votre Gwenn ha Du. Militons pour le breton!"Les lycéens rebelles attendent désormais avec impatience leurs notes de mathématiques, le jour des résultats du baccalauréat, le 5 juillet prochain.