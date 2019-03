Le navire italien Grande America a coulé au large du Golfe de Gasgogne

[#GrandeAmerica] Mardi 12 mars à 15h26 le navire italien #GrandeAmerica a coulé par 4600 mètres de fond, à environ 180 nautiques (333km) à l’ouest des côtes françaises. @SGMer @MarineNationale pic.twitter.com/HareUcHJAa — Premar Atlantique (@premaratlant) March 12, 2019

Le Grande America subissait un incendie depuis le dimanche 10 mars en soirée, dont la violence s’est amplifiée durant les 24 dernières heures . Le navire présentait sur son côté droit une forte inclinaison qui s’est aggravée au fil du temps. Il a coulé ce mardi après-midi.La frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine et le BSAA (Bâtiment de Soutien et d’assistance affrété) VN Sapeur sont sur zone. Ils continuent d’assurer la sécurité de la navigation sur zone et sa surveillance.Le navire de commerce italien transportait des voitures et autres véhicules dans ses garages et des conteneurs sur ses ponts supérieurs. C'est vraisemblablement sous les conteneurs que le feu couvait depuis dimanche soir. Les 27 marins ont été évacués dimanche, il ne restait plus personne à bord.