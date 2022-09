EXCLUSIF. Rorqual échoué. Un troisième cétacé échoué en baie de Douarnenez

Un troisième cétacé a été vu échoué sur une plage de la baie de Douarnenez, la plage de Ty Anquer, sur la commune de Ploeven. Pompiers et gendarmes sont arrivés sur zone vers 9h30. C'est le troisième cétacé, les deux premiers étant des rorquals communs, à s'échouer sur nos côtes depuis le début du mois.

Des vacanciers de passage dans la baie de Douarnenez ont trouvé, ce lundi matin, un cétacé échoué sur la côte. Ce dernier avait été aperçu évoluant dans la baie depuis quelques jours.

Plus petit que les rorquals échoués ces derniers jours, environ une dizaine de mètres, ce cétacé respirait encore lorsqu'il a été trouvé vers 8h du matin ce lundi par les témoins.

Pompiers et gendarmes sont arrivés sur place, plage de Ty Anquer sur la commune de Ploeven (29) vers 9h30, toujours selon ces témoins.



Le baleineau était en fin de matinée immergé, avec une marée qui ne suffirait peut-être pas à la déséchouer. Selon le maire de la commune, il n'y a pas assez d'eau pour approcher l'animal, même avec des pneumatiques.







C'est triste de le voir là, hors de son élément Philippe, premier témoin

Philippe est l'une des premières personnes à avoir aperçu l'animal, qu'il a d'abord confondu avec un rocher. Installé à quelques centaines de mètres de la plage avec son van, il s'est alors approché. "Je me suis aperçu qu'il repsirait encore" raconte-t-il, "son œil s'ouvrait et se fermait, c'était impressionnant".

Le cétacé échoué en baie de Douarnenez • © P. Dussolier





Philippe a fait alors quelques photos, sans trop déranger le cétacé, visiblement en souffrance. "Des voisins m'ont raconté qu'ils observaient l'animal depuis quelques jours, à la jumelle, évoluer dans la baie" poursuit Philippe, "et ils s'attendaient malheureusement à ce qu'il s'échoue".





Deux précédents échouages

Trois rorquals se sont échoués depuis le début du mois de septembre. D'abord sur une chaussée de l’île de Sein au début du mois, le 2 septembre dernier, de 19 mètres de long et pesant 25 tonnes. Il était très " dans un état d'amaigrissement important" et " dans une condition physique dégradée" avait signalé la préfecture du Finistère après les premières constatations.



Un second rorqual s'est échoué le 10 septembre dernier sur la commune de Treguennec, dans le sud du Finistère. Ce rorqual commun mesurait 17 mètres et présentait également un amaigrissement important.

