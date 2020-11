Covid 19. A partir du 3 novembre, si vous êtes cas contact, la CPAM vous enverra un sms



Les personnes contact ne seront plus systématiquement appelées



Une meilleure anticipation avec les patients zéro



Les tests antigéniques à disposition

En Bretagne, depuis le mois de mai 2020 et jusqu'au 1er novembre, 150 656 personnes ont été contactées par les enquêteurs de la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) en charge du contact tracing , soit 32 305 patients zéros, et 118 351 personnes contact.Avec l’augmentation très importante du nombre de cas contact, la CPAM revoit ses modalités de communication, pour une meilleure efficacité.Jusqu'ici, des messages étaient adressés par mail aux personnes contact de 18 ans et plus, détentrices d’un compte ameli afin de les inviter à consulter leur messagerie ameli pour y trouver toutes les informations utiles. Les personnes n’ayant pas consulté leur messagerie ameli étaient contactées par téléphone dans les 24 heures par les enquêteurs sanitaires.Via ce lien, il sera possible d'accéder à des informations adaptées à sa situation personnelle (arrêt de travail, délivrance gratuite de masques…).Ce message renverra via un lien cliquable, vers un site qui leur permettra de préparer la liste de leurs cas contact à risque, ainsi que leurs coordonnées, dans l’attente de l’appel téléphonique Les tests antigéniques sont désormais proposés . Dans ce cas, pas besoin d'une machine pour analyser le prélèvement. Le résultat arrive plus rapidement que le RT-PCR, dans les 20 minutes. Pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, sans avance de frais ni prescription médicale, il peut être réalisé par un médecin, infirmier mais aussi en pharmacie.Comme pour le RT-PCR, l’Assurance Maladie aura accès aux résultats des tests antigéniques lui permettant ainsi de contacter les patients zéro dans le cadre du contact tracing. Elle accompagnera également les professionnels de santé qui réalisent les tests antigéniques pour qu’ils puissent effectuer eux-mêmes le tracing.Ceux-ci doivent réaliser un test RT-PCR selon les délais indiqués (immédiatement en cas de symptômes ou dès le septième jour si aucun symptôme n’est survenu).