Rennes : une manifestation de policiers en pleine nuit, la maire dénonce des méthodes d'intimidation

Les sirènes ont retenti vers 23 h à Rennes jeudi 17 décembre. Plusieurs voitures de police ont sillonné la ville. Cette manifestation s'est également déplacée, rue de Châtillon, aux abords du domicile de la maire de Rennes.

#Rennes manifestation très bruyante des policiers rue de Châtillon près du domicile de la maire de Rennes . Tout le quartier réveillé!!!! pic.twitter.com/MZxjafhkZ5 — Samuel Nohra (@SamuelNohra) December 17, 2020

Le cortège s'est aussi rendu à la préfecture. Gilles Pennelle, élu du Rassemblement national se trouvait sur place, pour apporter son soutien "aux policiers en colère" a-t-il indiqué via les réseaux sociaux.

Rennes, 23h30 : Je suis venu apporter le soutien du @RNational_off aux policiers en colère qui manifestent devant la Préfecture. pic.twitter.com/bOgIEebOTA — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) December 17, 2020



La police ne décolère pas en effet, après les propos d'Emmanuel Macron, notamment lors de son entretien avec le média en ligne Brut, pendant lequel il a évoqué les contrôles au faciès. Les policiers dénoncent aussi les conditions dans lesquelles ils travaillent. Selon eux, il faut une vraie réaction, une peine ferme quand les forces de l'ordre sont victimes de violences.

Un mouvement de protestation qui prend différentes formes

L'UNSA police ouest n'était pas à l'origine du rassemblement à Rennes, "Mais on comprend" indique-t-on. L'UNSA police ouest précise que sa protestation prend la forme suivante : "Nous, notre consigne c'est l'application du code 562, cela veut dire plus de patrouilles, les policiers se mettent en attente, plus de contrôles de d'identité, plus d'initiatives."

Les gyrophares et les deux tons ont aussi résonné à Vannes cette nuit.



D'autres actions dans d'autres villes de Bretagne sont à prévoir dans les prochains jours.

La maire de Rennes réagit et dénonce des méthodes d'intimidation

La maire de Rennes Nathalie Appéré a réagi ce matin, via une lettre ouverte adressée au syndicat Alliance. "La nuit dernière, un groupe de policiers en uniforme se réclamant de votre organisation syndicale est venu "manifester" sous les fenêtres de mon domicile familial, au volant de véhicules de service, toutes sirènes hurlantes."

Dans ce courrier, elle souligne "des méthodes d'intimidation, qui ne sont pas admissibles dans une démocratie", soulignant que "la Police Nationale et ses agents sont une force au service de l'ordre républicain."

Les comportements que j'ai observés hier n'en sont pas dignes. Nathalie Appéré, maire de Rennes

Elle rappelle que les revendications des policiers, doivent "s'exprimer en direction de l'employeur." Nathalie Appéré note : "Vous préférez courageusement m'interpeller dans la presse et envoyer une trentaine de policiers en uniforme mener une opération d'intimidation nocturne sous mes fenêtres, au mépris de ma famille et de tous les habitants du quartier où je réside."

Elle conclut : "Dans le contexte anxiogène de cette année 2020, et alors même que la relation entre la population et sa police est malmenée, votre mode d'action ne manquera pas d'interpeller."

Contactée, la police de Rennes indique qu'elle ne fera aucun commentaire.