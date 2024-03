Soupçonnée de tricherie sur le Vendée Globe, Clarisse Crémer blanchie par le jury international

Des soupçons de triche au routage météo, lors du dernier Vendée Globe, pesaient sur la navigatrice Clarisse Crémer. Le jury international, réuni à la demande de l'organisation de la course, a rendu sa décision ce lundi 4 mars 2024. La skippeuse et son compagnon Tanguy Le Turquais sont blanchis.

"Il n'y a pas eu mauvaise conduite". Le verdict du jury international, chargé de statuer si Clarisse Crémer a triché ou pas lors du dernier Vendée Globe, est tombé ce lundi 4 mars 2024. La navigatrice est lavée de tout soupçon, ainsi que son compagnon Tanguy Le Turquais.

Le jury international de la course au large, saisi par l'organisation du Vendée Globe, a auditionné le couple ce samedi 2 mars. Il en ressort que Clarisse Crémer n'a pas reçu d'assistance météo de la part de Tanguy Le Turquais durant la course.

Pour rappel, le routage est interdit par le règlement du Vendée Globe, épreuve sur laquelle les participants s'engagent à naviguer en solitaire et sans assistance. Le marin doit définir sa stratégie de course seul. Il fait ses choix, selon ses propres fichiers météo et ne peut utiliser de conseils extérieurs.

La skippeuse a réfuté toute tricherie depuis que cette affaire a été mise au jour, à la faveur de captures d'écran de conversations sur Whatsapp entre elle et son conjoint, lesquelles évoquaient une aide au routage. Cette discussion avait été envoyée dans un mail anonyme à la Fédération française de voile. “Nos échanges relèvent essentiellement de l’intimité d’un couple, a indiqué Clarisse Crémer dans une publication postée sur son compte Instagram le 15 février. Tanguy ne me donne jamais la moindre information que je n’ai déjà. Aucune conversation avec lui n’a contribué à ce que je change de trajectoire ou que je fasse un choix stratégique qui aurait eu un impact sur ma course”.

Le jury, présidé par Georges Priol, a estimé que la conversation était "d'ordre privé". Clarisse Crémer conserve sa 12e place au classement du Vendée Globe 2020-2021.