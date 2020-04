Confinement : “Ici, nous sommes au cœur de l'humain”, Bénédicte, agent social de l'Ehpad de l'Île-aux-Moines

Port Blanc-l' Île aux Moines / © Bénédicte Robert-Bancharelle

Incroyable comme nous sommes soutenus depuis cette pandémie, c’est une belle reconnaissance de notre métier, un grand soutien qui nous porte aujourd’hui !" Bénédicte Robert-Bancharelle.

"Tout le monde s’investit, joue le jeu pour aider les soignants" s'entousiasme Bénédicte.

Dessins des enfants pour les résidents de l'Ehpad / © Bénédicte Robert-Bancharelle

La Mascotte de l'Ehpad de l'Ile aux Moines / © Bénédicte Robert-Bancharelle



Plus un chat dans les couloirs

Nous sommes au cœur de l’humain, c’est frustrant de freiner les gestes de tendresse !

© Bénédicte Robert-Bancharelle

C’est pour ça que ça me tue, quand on ne respecte pas le confinement ! Les personnes âgées ont double peine. Vieillir est déjà un enfermement, alors si le confinement se prolonge, il va falloir qu’elles tiennent !

, Bénédicte, autorisation de sortie en poche, sort de sa petite maison surplombant le port de l’Île-aux- Moines.Grand silence, pas de petite voile blanche sur l’eau, pas de Sinagot . Le premier bateau de liaison entre l’île et le continent était à 7h30.quatre passages dans la journée au lieu d’un toutes les demi-heures, " les poissons respirent ! " songe Bénédicte.Personne au port, l’office de tourisme, les locations de vélos, les volets des maisons à louer, les cafés restent clos toute la journée.Agent social de jour à L’Ehpad Léon Vinet, cette îloise est à cinq minutes à vélo de la maison de retraite. Juste le temps de couper par les petites ruelles fleuries. Un chemin rien que pour elle, dans la lumière du petit matin.Arrivée devant l’Ehpad, telle n’est pas sa surprise de voir un panneau sur lequel est écrit haut et fort: "Bravo à tous ! ".des chocolats déposés dans la supérette, des petits mots et des dessins envoyés par le groupe d'enfants gardé par un instituteur à la retraite, ou encore des gâteaux fabriqués maisons.Vingt-et-un résidents séjournent dans cette petite structure familiale située coté Est de l’île, face à la mer. La majorité a plus de quatre-vingt ans. Trois hommes sur dix-huit femmes dont la plupart est rattachée à L’ENIM, caisse des marins de commerce, de la pêche et de la plaisance. Ce sont des pensionnaires souvent originaires de l’Ile-aux-Moines. Andrée, la doyenne, va avoir cent ans le 14 mai prochain.Les résidents sont désormais confinés dans leur chambre.Plus un chat dans les couloirs, à l'exception de leur mascotte, ce félin noir et blanc qui n'a pas vraiment de nom, unique et fidèle présence animale !après le contrôle de sa température effectuée par Marina, l'une de ses collègues, "On se surveille aussi entre nous,Bénédicte, après un lavage de main au gel alcoolique, "On a la peau usée !", munie d’un masque, de chaussures d’intérieur et d’une blouse, pousse la porte des chambres.C’est l’heure du petit déjeuner, de raconter les rêves de la nuit, de refaire les lits. Le réveil est tranquille, chacun son rythme. "Louis-Philippe, en quarantaine suite à un séjour à l'hôpital en raison d'un bras cassé, n’est pas sorti de sa chambre depuis dix jours. Bénédicte répond à son salut. Pas facile de deviner un sourire derrière le masque, de se faire entendre, et de garder la distance d’un mètre., le cuisinier qui mitonne de bons desserts.. "L’essentiel est le bien-être des personnes âgées" souligne Bénédicte en montant les plateaux.Certains résidents à la mémoire capricieuse s’apprêtent à descendre pour partager dans la salle à manger ce moment collectif. Rituel si important dans leur quotidien. L’équipe les informe régulièrement de la situation,Il faut alors leur expliquer à nouveau la raison de cette nouvelle interdiction et les convaincre de retourner dans leur chambre.

Repas confiné dans l' Ehpad de l' Île-Aux-Moines / © Bénédicte Robert-Bancharelle

On se sent si utile, surtout aujourd’hui !

Equipe parée ! / © Carine Capitaine



"Allons voir la mer !"

L'heure de la détente / © Carine Capitaine

Vue sur mer / © Bénédicte Robert-Bancharelle



"Il faut rester concentrer, ne rien lâcher !"

A l'écoute / © Carine Capitaine

La journée se termine, un jour de plus contre le coronavirus.

Coucher du soleil sur l'Île aux Moines / © Bénédicte robert-Bancharelle

NOS VIEUX Ils ont à nouveau l’enfance dans leurs yeux

l’enfance dans leurs jeux

l’enfance dans leurs disputes… Ils râlent, rient, soupirent, se mettent en colère, ou s’émerveillent..

merveille de la candeur sénile…

Un sourire peint sur leurs visages... Leur confiance nous ait donnés,

donnés sans compter...

et parfois ils racontent...

Une histoire, celle d’un passé

qui surgit dans la lumière

et se lit dans l’émotion.

Les mains se réveillent, s’animent

cherchent des photos. Ce peut-être nos parents,

nos grands-parents...

Ils ferment parfois la porte des souvenirs

et s’enferment alors dans un silence qui nous isole...

On se questionne... On frappe à leur porte

on entend cette petite voix...Maman ?

Je ne peux m’empêcher de sourire, de rire aussi

L’émotion est là, toujours

Chancelante et forte à la fois. Ces vieux (le mot n’est pas péjoratif)

ces vieux sont un passé qui peu à peu disparait avec eux..

et pourtant,

Un passé de passions, de rires, d’amour, désamour, de recherches , de travail…

Un passé riche !

souvent de plus de 90 années! Je m’attarde, je n’ose pas toujours leur prendre la main

C’est eux qui l’osent pour moi...

leur sourire est un cadeau

plus précieux que beaucoup d’autres...

leur tristesse se lit parfois dans leur attitude

Repliée comme un vêtement rangé

au fond d’une armoire

au goût de naphtaline…

Alors il faut apprendre

à accepter cet éloignement

pour qu’ils se retrouvent à l’intérieur d’eux-mêmes..

Et s’ils sombrent trop

les relever avec douceur

comme si leur âme pouvait se briser en éclats... Je les regarde et ils me touchent

du plus profond du coeur...

Le confinement en chambre est difficile

mais nous le surmonterons !

Il faut savoir trouver les mots

panser les maux

cueillir des fleurs

écouter les oiseaux...

Et regarder la mer...(nous avons cette chance immense de pouvoir le faire ! )

Les réponses sont toutes là...

Ou presque… Bénédicte Robert-Bancharelle

. Bénédicte prend soin de placer la table devant la fenêtre donnant sur le jardin, où les lilas et les arums fleurissent, avec la mer, parfois au loin.Une petite entorse à la règle, Madeleine et Christiane se retrouvent le midi. Pas de raison d’éloigner ces inséparables qui restent confinées dans le centre et ne portent pour l’heure aucun symptôme du virus.Plus que jamais, depuis le durcissement du confinement, le personnel médical de l'Ehpad a besoin d’échanger. Les mesures constamment réactualisées sont affichées au tableau. Le protocole de prévention des risques s’alourdit de jour en jour.Comment répondre aux situations, anticiper au maximum, s’adapter et accompagner les résidents toujours avec la même qualité ? Bénédicte apprécie ce moment.le personnel soignant leurs fait aussi des points régulièrement. Chaque décision est communiquée par mail.souligne Carine Capitaine, directrice de l'Ehpad,Le rôle de la direction est aussi de protéger les salariés. Des numéros verts pour des soutiens psychologiques sont affichés dans le local, " Nul besoin pour l'heure grâce à notre équipe soudée ! " déclare Bénédicte.Léger assouplissement des règles, les personnes âgées qui seront les dernières à sortir du confinement peuvent descendre par petits groupes de quatre l'après midi. C'est l'heure de prendre le thé, de bavarder, de chanter au son de l'accordéon, de faire une partie de jeu de société.observe Bénédicte., à cette tristesse profonde qui ne donne plus de goût à rien. Alors quand le cafard s'installe, Bénédicte propose un petit tour sur la terrasse pour regarder la mer. "souligne Carine Capitaine. Un privilège dans cet Ehpad, "On a le temps d’être à l’écoute ! "Les résidents gardent le contact avec leur famille grâce aux réseaux sociaux. Ils se familiarisent à ces pratiques nouvelles, comme WhatsApp, ou Skype, moment de partage complice, de rire aussi : Non ! leur famille ne passe pas à la télé quand elle est à l'écran !A l’heure du prolongement du confinement, au-delà du 11 mai pour les personnes âgées, l’équipe reste très attentive au repérage du Covid, en veille permanente;insiste la directrice.Les pompiers ont emmené d’urgence Christiane à l’hôpital de Vannes suite à une chute. A son retour, cette résidente est placée en quarantaine pour éviter tout risque de contagion."C’est très contrariant, souligne Bénédicte, Christiane va être isolée pendant 15 jours, ça déséquilibre la mise en place ". L’équipe est alors plus que jamais vigilante. Ce n’est pas encore l’heure de parler de l’après-confinement.Bénédicte leur sert le repas du soir, deux aides-soignantes s'apprêtent à prendre le relai.en passant devant la plage du port Miquel. Une journée intense, certes fatigante, mais "" se dit Bénédicte en contemplant la mer étale, si limpide.Le soleil va bientôt se coucher, personne sur le chemin côtier. Cette îloise qui aime tant son "caillou" profite de ce silence inédit, "Tu sens la mer, tu sens le printemps, le genêt et son odeur de noix de coco, l’herbe coupée".Au loin le son de l'organeau, c'est le départ du dernier bateau.